A folyadékbevitel kapcsán készített felmérést a Mizse, melynek eredményei szerint a válaszadók többsége teljesítőképességének romlását tapasztalta amikor nem figyelt oda a megfelelő folyadékbevitelre.

A válaszadók többet is választhattak a negatív hatások közül, a legtöbben a koncentráció csökkenését tapasztalták – a megkérdezettek közel fele (43 százaléka) –, de sokan – 25 százalék – vették észre azt is, hogy gyakrabban hibáznak. A válaszadók ötöde arról számolt be, hogy lassabban tud olvasni vagy számolni.

A kutatásból az is kiderül, hogy a válaszadók többsége, több mint háromnegyede tapasztalt kedvező testi, hangulati változásokat vízfogyasztás után.

– mondta Balog Zoltán, a Magyarvíz Kft. kereskedelmi igazgatója, aki szerint a megkérdezettek felének nem fáj a feje ha vizet iszik, 42 százalék kevésbé fáradt, harmaduk kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá vált, miközben a koncentrációja is javult és végül 18 százalék arról számolt be, hogy kevésbé sóvárog édességek után.

Fotó: PATRICK PLEUL / AFP

A kutatás eredményei rámutatnak a munkahelyi körülmények fontosságára is, hiszen csak a résztvevők harmada válaszolta azt, hogy munkahelyén semmi sem akadályozza, hogy gyakran igyon, míg 45 százalék volt azoknak az aránya, akik az „Amikor oda tudok figyelni, ahogy alkalmam adódik, úgy iszom” válaszlehetőséget jelölték meg. A válaszadók ötöde viszont gyakran belefeledkezik a munkába, vagy olyan beosztásban dolgozik, ahol csak a

szünetekben tud folyadékot fogyasztani.

A gyerekeknél is megfigyelhető, hogy jobban teljesítenek az iskolában, ha megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékot isznak.

– mondta el Pangl-Szarka Dorottya, dietetikus.