Tervismertető fórumot tartott pénteken a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) a Rákosrendező fölött híd és kapcsolódó úthálózat tanulmányterveiről – olvasható Vitézy Dávid Facebook oldalán.

A tervek szerint Rákosrendező vasútállomás felett híd, illetve a Mexikói úti metróvégállomásnál nagykapacitású parkolóházak épülnek,

de kiemelt cél a környezetrendezés, a közlekedési módváltás elősegítése, továbbá a vasút és a gyorsforgalmi út terület elválasztó hatásának a megszüntetése is. Erre azért is rendkívül nagy szükség van Vitézy szerint, mert jelenleg Angyalföld és Zugló között a Hungária körúti felüljáró és az 1-es villamoson kívül nincs értékelhető közlekedési kapcsolat. Ezért Budapest két legnépesebb kerülete között új villamos- és trolibuszvonalak, fejlődő közúti és kerékpáros lehetőségek megteremtése a cél, még pedig olyan formában, mely az M3-as forgalmát is kivezeti a Városligetből. Ezt azonban nem az új Szegedi úti felüljárón tennék.

Fotó: Vitézy Dávid Facebook oldala

A Szegedi út vonalától némileg északra elhúzva egy új ívhíd építése is szerepel a tervekben, amihez a jövőbeni Rákosrendező vasútállomást lehetne csatlakoztatni. Most januárig z önkormányzattal, később a lakossággal történő egyeztetések következnek, míg a végleges engedélyezési tervek 2022 őszére készülhetnek el.

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia célkitűzései szerint Rákosrendező új közlekedési átszállópont lehet a jövőben a váci, veresegyházi, esztergomi vonatok és az itt közlekedő villamosok, trolibuszok és esetleg a jövőben a Kisföldalatti között, így mindenképpen olyan hidat érdemes tervezni, amely az új vasúti vágányképhez is illeszkedik – olvasható a bejegyzésben.

A BFK a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa kezdeményezését a kormány döntése és finanszírozása alapján végzi a beruházását előkészítését Fürjes Balázs államtitkár felügyeletével.

A tervbemutatón a hidat és térségét tervező Speciálterv Építőmérnöki Kft. és a Mexikói úti P+R-t tervező KÖZTI vezetőivel közösen ismertette a BFK az elképzeléseket Angyalföld, Zugló és a Fővárosi Önkormányzat vezetői számára. Az egyeztetésen részt vett a BFK, a MÁV és a tervezők képviselői mellett a Főváros részéről Erő Zoltán főépítész, a BKK - Budapesti Közlekedési Központ, a BKV Zrt. és a Budapest Közút szakemberei, Horváth Csaba, Zugló polgármestere és a kerület főépítésze, Borbély Ádám zuglói önkormányzati képviselő, illetve Csiga Gergely, a XIII. kerület alpolgármestere és a kerület főépítésze is – írja Vitézy.