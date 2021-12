A Bosch csoport két magyarországi telephelyén már sikeresen lezárultak a novemberben kezdődött bértárgyalások, a miskolci szerszámgépgyár (Robert Bosch Power Tool Kft.) a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetével (MTSZSZ) - Vasas Szakszervezeti Szövetséggel állapodott meg, míg a hatvani üzem (Robert Bosch Elektronika Kft.) és az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSz) között született konszenzuson alapuló, kölcsönösen támogatott megállapodás.

Fotó: Vajda János / MTI

Ez 10-12 százalék közötti alapbéremelést jelent a telephelyeken és megállapodás emellett egyéb juttatásokat is tartalmaz. A béremelés mértéke a magyarországi Bosch csoporton belül vállalatonként és tevékenységi területenként eltérő, amelyet az adott vállalat eredménye is befolyásol és függ az egyéni teljesítménytől is – közölte a vállalat.