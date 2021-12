A Magyarországról indult különleges játék, a szabadulószoba igazán 2018-ban volt csúcson, akkor 100 helyszín is működött Budapesten. Most már csak 60 körül van belőlük, a csökkenés egyben az ágazat fehéredését is elősegítette. A VG körkérdéséből kiderült, hogyan hatott a járvány a szabadulószobák piacára.

Az Exit The Room például Európában elsőként állt át a bezárások bevezetésekor az online játékra.

Beszereztünk telefonokat és hozzájuk tartókat, a játékosok pedig online adhattak utasítást a játékmestereinknek, hogy éppen mit csináljanak. Így tehát otthonról játszhattak a szobáikban, ami nagy siker lett

– mondta a VG-nek Rétfalvi Gábor, a cég tulajdonosa, aki szerint tavaly így is csak a korábbi évek forgalmának 10-20 százalékát tudták hozni. Az idei év sem volt jobb, leszámítva az utolsó másfél hónapot, amikor újra beindult a piac.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Hasonló helyzetet tapasztalt az E-Exit Escaperoom Budapest tulajdonosa, Schalkház Szilárd is, aki szerint nagyon nehéz két éven vannak túl.

Nálunk a forgalom hónaptól függően 2020-ban a 2019-es évhez képest 70-80, néha 100 százalékkal visszaesett. 2021 első féléve is abszolút veszteséges volt. Nyár óta hozzuk a Covid előtti forgalom 50-60 százalékát. Ezzel már életben tudunk maradni

– mondta a VG-nek Schalkház Szilárd, aki megemlítette: voltak, akik bezártak, vagy átadták az üzemeltetést nagyobb cégeknek és őket sem sok választotta el attól, hogy feladják. Tartalékaikat felélték, személyzetük nagy részét elvesztették.

A Pániqszobának sem volt egyszerű év az idei, de sokkal jobb évet zárt, mint tavaly.

A 2020-as év 50 százalékos év volt 2019-hez képest, az idén pedig már 80 százalékát hozzuk forgalomban és bevételekben a két évvel ezelőttinek. Az év első felében ugyanakkor több mínuszos hónapunk is volt

– összegezte Koltai Balázs, a Pániqszoba tulajdonosa, aki szerint az emberek a járvány miatt jóval ritkábban mennek szórakozni.

Viszont jó évet zárt a Neverland. Ügyvezetője, Josep Zara jelezte, hogy a foglalásaik száma nő, már 95 százalék feletti kapacitással működnek, és folyamatosan nyitják az új szobákat.

Komoly kihívást jelentett a járvány elleni védekezés is a cégeknek.

A maszkhasználat természetesen kötelező, amikor erre előírás van, a játékok után pedig minden eszközt azonnal fertőtlenítenek.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Van, ahol külön várókat alakítottak ki a csapatoknak és légcserélőt is beszereltek, illetve maszk mellett gumikesztyűt is adnak a játékosoknak. Oltásokkal is jól állnak a cégek, bár sehol sem tették kötelezővé, a legtöbb helyen már minden játékmester be van oltva.

Az online működés egyébként az Exit The Room sajátossága, Rétfalvi Gábor szerint több konkurens céget is megkerestek, hogy segítsék őket hasonló kialakításában, de nem mindenhol álltak át. Például az Escaperoom sem, Schalkház Szilárd szerint ők is gondolkoztak rajta, de úgy döntöttek, a sok effekt miatt nem működne interneten keresztül a játék. A Pániqszobánál is úgy látták, nincs értelme költeni az online működésre. Így véli a Neverland ügyvezetője is.

A turizmus nehézségei is máshogy érintették a cégeket.

Az Escaperoomot például igen megviselte, mert a hozzá érkező csapatok 80-90 százaléka külföldről érkezett.

Mi olyan speciális helyzetben vagyunk, hogy külföldön jobban ismernek minket, mint itthon, ezért is terített le minket ez a járványidőszak

– mondta a tulajdonos.

Az Exit The Room és a Pániqszoba ugyanakkor elsősorban magyarokra épít, így a határzár kevésbé érintette őket. Rétfalvi Gábor szerint ugyanakkor a járványról szóló hírek a magyar vendégeket is elbizonytalanították.

A jövő elég bizonytalan még a cégvezetők szerint, sokan tartanak az újabb és újabb hullámoktól. Akinek volt tőkéje és fennmaradt, az egyelőre kivár. A többség úgy véli, hogy a korábbi, 2018 körüli csúcsidőszakot nehéz lesz túlszárnyalni, mert átalakultak a szokások is, az emberek kevésbé adnak élményt ajándékba, de vannak, akik bíznak a növekedésben és optimistábban várják a jövőt éppen ezért tovább modernizálnak, új ötleteket vonnak be a szabadulószobákba és a bevételeik növekedését várják ezektől.