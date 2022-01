Sikeres évet zár a Knorr-Bremse konszern budapesti telephelye, amely tavaly ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.

„Az elmúlt negyed évszázadban folyamatosan fejlődtünk, és vállalatunk még a világjárvány okozta megtorpanás közepette is növekedő pályán maradt a stabil gazdasági és iparági környezetnek köszönhetően”

– mondta a VG-nek Veres László, a Knorr-Bremse Budapest ügyvezető igazgatója. Hozzátette, fejlesztéseiket és beruházásaikat is a terveknek megfelelően valósították meg.

A vállalat tavalyi legjelentősebb beruházása a 2,5 milliárd forintból épült új szervizközpontja volt.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A 4,5 ezer négyzetméteren megvalósult fejlesztéssel több mint 100 partnert szolgálhat ki a cég komplex felújítási projektekkel Európa számos országában, Magyarország mellett kiemelten Angliát, Ausztriát, Lengyelországot, Németországot, Olaszországot, Svájcot és Ázsia egyes területeit is. Ez a fenntarthatóság irányába is fontos lépés, hiszen megfelelő karbantartással és pótalkatrészgyártással hozzájárul a vállalat termékei életciklusának meghosszabbításához. A telephely jövője szempontjából jelentős az automata tehervagon kuplungjának gyártása, e téren is elkezdték a kapcsolódó fejlesztéseket, és új, a legújabb technológiát alkalmazó megmunkálóközpontokkal tették még hatékonyabbá az alkatrészek előállítását.

Több, cégcsoporton belüli díjat és elismerést kapott a budapesti telephely tavalyi Ipar 4.0-s rendszer-, összeszerelősor- és technológiafejlesztése.

A magasan automatizált szerelősorok kifejlesztése jelentősen javítja a termelés tervezhetőségét, és hozzájárul a nagyobb szállítási pontossághoz. Az emberközpontú Ipar 4.0-s megoldást az új generációs tehervagonok kormányszelepeit előállító szerelősoron vezették be először, amelyen az alkatrészek előkészítése és az összeszerelés ma már adatvezérelt folyamatirányítás mellett történik. Továbbá a megmunkáló- és felületkezelő üzemében is több jelentős technológiai és környezetvédelmi jellegű beruházás történt. Bővítette elektronikai, illetve teherkocsifék- és szelepszerelési kapacitását, valamint megalakult a teljes cégcsoportot és kiemelt partnereit is kiszolgáló tesztpadépítő csapat.

A járvány miatt a Knorr-Bremse folyamatos beszállítói problémákkal, alapanyaghiánnyal, eddig nem tapasztalt logisztikai problémákkal szembesült, amelyek drágulást, az információ megbízhatóságának romlását és az általánosan megnövekedett szállítási és reakcióidőt hoztak magukkal. A járvány mellett viszont több nemzetközi trend alakítja a vállalat működését: nagy előrelépés történt a digitalizáció terén, amelyből a budapesti telephely jelentős részt vállalt, a globális zöldülési törekvések pedig előtérbe helyezik a vasutat mint a többi szállítási mód környezetbarát alternatíváját.

A gyári termelés tavaly folyamatos volt, projektjei zavartalanul haladtak, így nem volt szükség az év során létszámcsökkentésre, bizonyos területeken még bővülés is volt, és a vállalat éves üzleti céljainak várható eredménye lehetővé tette a 13. havi alapbér kifizetését. A Knorr-Bremse jelenleg közel 1900 főt – közülük 400 mérnököt – foglalkoztat Magyarországon.

Folyamatos növekedéssel számolunk, amit természetesen a járvány és közvetett hatásai lassítottak, de az idén és terveink szerint jövőre is sikerül néhány százalékkal többet termelnünk az előző évinél

– emelte ki Veres László. Hozzátette, tavaly márciusban elkészült a Knorr-Bremse személyvonatvonó és -ütköző készülékének kiállítási prototípusa, amely a magyar és német mérnökök közös munkájának eredménye. Az európai Green Deal egyik célkitűzése, hogy rövid távon jelentősen növelje a vasút részarányát a teherszállításban. A fejlesztés hátterében az EU szabványosítási törekvése áll, amelynek célja, hogy az unió területén mindenhol ugyanazokat a rendszereket használják a kötöttpályás teherfuvarozás piacán. Az egységesítés meghatározó lesz az iparág fejlődése szempontjából a következő évtizedekben, a vonatkozó iparági szabvány véglegesítésére 2022. év végéig kerül sor. A Knorr-Bremse Budapest ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, nem titkolt céljuk, hogy ezen a területen is piacvezető szerepet töltsenek be, és évente több tízezer tehervagont szereljenek fel automata kuplunggal.