Országosan tavaly rossz éve volt az újautók piacának – majdnem öt százalékkal kevesebb járművet helyeztek forgalomba, mint 2020-ban –, de ebben az üzletágban is lehetett előrelépni. A Toyota és BMW gépkocsikat forgalmazó Autófókusz Kft. például nem csak hogy nem érezte meg a járvány negatív hatásait a forgalomban, hanem még növelni is tudta árbevételét.

A Szombathelyen és Zalaegerszegen működő vállalkozás évi többmilliárdos forgalmat bonyolít, ami 2020-ban – az első járványévben – több, mint húsz százalékkal növekedett, és a tavalyi összesítés szerint ezt a magasabb szintet a begyűrűző szállítási nehézségek ellenére is sikerült fenntartani – mondta Cseri József ügyvezető. A sikerben szerepet játszott a cég kínálatának, modellportfóliójának összetétele is. Tudjuk, hogy a járvány sok autógyárat leállásokra kényszerített, aztán pedig az alapanyaghiány és a szállítási nehézségek akadályozták a termelést. Az általunk forgalmazott márkák irányítási hatékonysága a gyártási és logisztikai folyamatok tekintetében is jól vizsgázott, így – bár kihívásokkal mi is szembesültünk – a versenytársakhoz viszonyítottan mégis szerencsésnek mondhatjuk magunkat – mondta az üzletember. Ugyanakkor a szállítási idők érzékelhetően minden márka esetében meghosszabbodtak.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A konszolidáció előreláthatóan lassú lesz, 2022-ben a piac várhatóan még nem tér vissza a régi kerékvágásba

– jövendölte Cseri József.

Az autóárak a nyersanyagköltségek emelkedése és a kínálat szűkülése miatt már tavaly is emelkedtek, és idén ugyanezek a tényezők határozzák meg őket, illetve az is, hogy megmarad-e a forint az utóbbi két évben tapasztalt szinteken: az erősebb forint természetszerűen csökkentené a nyomást az importőrökön, hogy árat emeljenek. Az újautó forgalmazást illetően jelenleg inkább keresleti, mintsem kínálati piacról beszélhetünk, e tekintetben a magánvásárlók vásárlási hajlandósága jelenti a szűk keresztmetszetet. A meglódult inflációt várakozásuk szerint legalább részben ellensúlyozza a bérek emelkedése. Az átlagkeresetet illetően Vas megye nem kiemelkedő, de a jobb megyék közé tartozik, a vásárlóerőt befolyásolja, hogy sokan járnak át dolgozni a szomszédos Ausztriába. Ennek a hatása azonban nehezen felmérhető, hiszen ők már nem feltétlenül itthon költik el a jövedelmük egy részét, legalábbis ami a napi fogyasztási cikkeket illeti – tette hozzá az ügyvezető.