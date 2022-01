A kormány és Debrecen város együttműködése újabb ponthoz érkezett, kormánydöntés értelmében a magyar állam 51 százalék tulajdonrészt szerez a debreceni nemzetközi repülőteret üzemeltető társaságban, jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára szerdán Budapesten.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Hozzátette, ha a város közgyűlése ezt január végén megszavazza, akkor az állami tulajdonlás jó alapot ad Debrecen további fejlődésének a repülőtér fejlesztésén keresztül, és az évtized végére a város még erősebbé válik.

Magyar Levente kiemelte, Debrecen ma is fontos helyet foglal el az ország gazdasági, kulturális életében, és nemcsak Kelet-Magyarország, de a régió központja is.

A KKM parlamenti államtitkára szerint ha közösen meg tudják valósítani a repülőtér több tízmilliárd forintos fejlesztési tervét, akkor a légikikötő regionális szerepe tovább erősödik, és jelentős forgalmat lebonyolító létesítménnyé válik.

Papp László, Debrecen polgármestere a sajtótájékoztatón felidézte, hogy a kormány 2020 februárjában fogadta el Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési stratégiáját, amelynek kiemelt része a város nemzetközi repülőtérének fejlesztése. Hangsúlyozta: a stratégia égisze alatt működnek együtt a magyar kormánnyal, azzal a céllal, hogy erősödjön a debreceni repülőtér regionális szerepe, és a régió legnagyobb forgalmú, legmagasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó légikikötője legyen.

A városvezető felidézte, hogy a debreceni repülőtér az elmúlt években dinamikusan fejlődött, 2012-ben beindult a menetrend szerinti légi közlekedés,

2018-ban 370 ezer fölé emelkedett az utaslétszám, 2019-ben pedig 600 ezer feletti forgalmat mértek.

A pandémia miatt ez a folyamat 2020-ban megállt, 2021 végén már csak 75 ezer utas volt a repülőtéren. Az idén reményeik szerint az utaslétszám 200 ezer fölé nő – tette hozzá.

A célok eléréséhez a debreceni repülőtér folyamatos üzemeltetési és fejlesztési támogatására van szükség. A kormány az elmúlt években jelentős mértékben biztosított támogatást a repülőteret üzemeltető cég számára – jegyezte meg a polgármester.

Papp László hangsúlyozta, hogy a repülőtéri ingatlan, az ott található létesítmények továbbra is Debrecen önkormányzatának tulajdonában maradnak.

A magyar állam a debreceni légikikötőt üzemeltető társaságban szerez többségi tulajdont, 51 százalékos részesedést.

A repülőteret üzemeltető cégből a város tulajdonában lévő 51 százalékos üzletrészt térítésmentesen adják át, amelyet 2018-ban és 2021-ben vásárolt meg a város.

A város polgármestere hangsúlyozta, hogy nemcsak Debrecen, de Nyíregyháza, Miskolc és a régió más települései is sokat profitálnak a debreceni reptér működéséből, gazdaságilag és turisztikai értelemben egyaránt.

Papp László elmondta, a régióban most is nagy a verseny, miután Kassán és Nagyváradon is van nemzetközi repülőtér. Velük versenyezve érték el, hogy 2019-ben a régió legnagyobb forgalmat lebonyolító légikikötője lett a debreceni. Becslésük szerint ha a stratégiában lévő tervezett infrastrukturális fejlesztések megvalósulnak, akkor 2030-ra 2-3 millió utasforgalmat bonyolító repülőtere lehet Kelet-Magyarországnak Debrecenben.