A kistelepülési önkormányzatok, az egyházközségek és az iskolafenntartó tankerületi központok mellett hétfőtől az 5000 fő alatti településeken működő civil szervezetek is pályázhatnak a Magyar falu programban. A Falusi Civil Alap ötmilliárd forintos keretéből az egyesületek, alapítványok az idei évben is négy célra nyújthatják be igényeiket.

Ingatlanberuházási, felújítási támogatás esetén 7 millió forint,

gépjárműbeszerzési támogatás esetén szintén 7 millió forint,

eszközbeszerzés és programszervezési támogatás esetében pedig maximálisan 2-2 millió forint igényelhető.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A pályázatok benyújtására 2022. január 10. – 2022. február 11-én 12 óráig van lehetőség.

A falvakban működő civil szervezetek pótolhatatlan tevékenységet végeznek, a mindennapi élet meghatározó szereplői, hiszen lokális szinten képviselik a kultúrát, a sportot, a hagyományőrzést vagy éppen a falvakban élők biztonságáért, egészségmegőrzéséért, támogatásáért dolgoznak. Ezért döntött úgy a kormány 2020-ban, hogy működésüket a Magyar falu programon keresztül is segíti. Az elmúlt két évben összesen közel ötezer nyertes civil pályázat született, melyekre a kifizetett támogatások összege 15 milliárd forint.