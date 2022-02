Február 7-én indul a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódó 400 millió forint keretösszegű pályázat első szakasza, amely a városi térségekben szállítási tevékenységet, vagy gyakori utazásokat igénylő szolgáltatást végző cégek, gazdasági társaságok, valamint civil szervezetek számára nyújt segítséget elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok beszerzéséhez – ismertette Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

A magyarországi egyéni vállalkozók egy, a gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, valamint egyházi szervezetek és önkormányzatok maximum öt e-cargo biciklit vásárolhatnak a regisztrált kereskedőktől,

utófinanszírozott támogatással, amelynek mértéke a teljes vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint.

Az elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, kifejezetten teherszállításra kialakított felülettel rendelkező kerékpárok legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye 250 watt vagy annál kisebb lehet.

Fotó: Shutterstock

Kizárólag Olyan új kerékpárokra igényelhető támogatás, amelyeknél a motor kikapcsol, amikor a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, vagy ha elérné a 25 kilométer per órás sebességet. Fontos kritérium, hogy a hasznos teherbírásnak el kell érnie az 50 kilogrammot, és fontos feltétel a nyomatékszenzoros vezérlés is. Kerékpáronként egy pót akkumulátor beszerzésére is van lehetőség, erre is kapható támogatáss.

Az érdeklődők a pályázat első szakaszában február 7-től 11-ig igényelhetik a támogatást,

a következő fordulóban erre március 7-11. között lesz lehetőségük.