Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelye hét éve működik Budapesten. Hány startupot támogattak?

Az elmúlt években fontos szerepet töltöttünk be a magyarországi innovációs ökoszisztéma fejlesztésében, többek között negyvenmillió eurónyi finanszírozás irányult Magyarországra, amelyből az EIT Healthen keresztül több mint hatmillió euró érkezett. Az elmúlt években az EIT száznál is több ígéretes helyi startupot támogatott, ezek további 2,4 millió eurónyi beruházást vonzottak Magyarországra.

A pandémia milyen hatással volt az EIT Health által támogatott projektekre?

Különleges időszak van mögöttünk, de példátlan mértékű együttműködést tapasztaltunk. Az EIT Healthnél a partnereinkkel – egyetemekkel, egészségügyi intézményekkel, kutató- és fejlesztőintézetekkel, startupokkal – minden erőnket latba vetve támogattuk az egészségügyi rendszereket. Elindítottuk az EIT Health gyors reagálású projektet, és hétmillió eurót biztosítottunk az azonnali megoldások elindítására. Az egyik példa erre egy digitális irányítóközpont volt, amely támogatást nyújtott a frontvonalban tevékenykedő klinikai dolgozóknak. Ez különösen a világjárvány első hullámaiban volt nagyon fontos, amikor még nem volt vakcina, és az egészségügyi dolgozók rendkívül leterheltek voltak. Ennek az eszköznek köszönhetően a szakértők önállóan értékelhették, validálhatták vagy kiegészíthették a betegek kezelési tervét – például azt, hogy mely betegeket kell előnyben részesíteni a szakorvosi felügyelethez –, vagy mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmus segítségével gyűjtött adatokat használhattak fel arra, hogy előrejelzéseket adjanak a várhatóan legrosszabb kilátásokkal kezelt betegekről. Csak 2020-ban az EIT Health közel 500 európai startupot támogatott, több mint 200-at Közép-, Kelet- és Dél-Európában, és további hétmillió eurót fektetett be ezekbe. Ennek eredményeképpen a startupok további 300 millió euró befektetést vonzottak, és 300 új munkahelyet teremtettek Európa-szerte.

Európában a halálesetek negyede daganatos betegséghez köthető. Mekkora szerepe van a startupoknak a rák megelőzésében?

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy részt vegyünk a rák elleni küzdelemben a betegellátáshoz és az innovatív megoldásokhoz való hozzáférés elősegítésével. 2022-ben az egyik kiemelt programunk keretében mintegy hárommillió eurós támogatást biztosítunk a tüdő- és prosztatarák korai felismerését elősegítő innovatív ötletekkel rendelkező startupoknak. Fontos megemlíteni, hogy a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos megoldások kifejlesztésének fő mozgatórugója nem csak a finanszírozás. Elemzéseink szerint a kapcsolatépítés, a megfelelő ipari szereplőkhöz, valamint a know-how-hoz való hozzáférés sok esetben többet jelent. Mi nagy hangsúlyt fektetünk az induló vállalkozások felkészítésére is arra, hogy a jövőbeli finanszírozási lehetőségeket meg tudják ragadni.

Hány olyan innováció van „csőben”, amely segítheti a daganatos betegek életminőségének javulását, gyógyításukat, a betegség megelőzését?

Az EIT Health több mint száz onkológiai startupot támogat különböző akcelerátor és innovációs programjain keresztül. Ezek közül sok Dél-Európában található. Magyarországon az onkológia területén a legjobb megoldások felkutatásának szakaszában vagyunk.

Mi a helyzet a Simulated Cellsszel, amely a sejtek szimulálásával javítja a célzott rákterápiát?

A laboratóriumokban végzett kísérletek többsége korlátozott betekintést nyújt a rák összetett biológiai hátterébe. Ennek eredményeképpen az onkológiában meglévő preklinikai modellek gyakran nem vezetnek sikeres gyógyszerek kifejlesztéséhez. Ezen eredmények javítása érdekében magyar kutatók előálltak a Simulated Cells – az emberi sejtek virtuális térben létező, fejlett digitális modelljei, amelyeket mesterséges intelligenciát használó algoritmusok hajtanak – létrehozásának ötletével. A technológiát a Szalay Kristóf által 2013-ban alapított Turbine startup alapítói hozták létre. 2020-ban a céget beválasztották az EIT Health egyik legfontosabb mentorprogramjába, itt az ígéretes vállalatokat világszínvonalú élettudományi tanácsadókkal köti össze, akik a Turbine-nal együtt dolgoznak a megoldás fejlesztésén, és segítik a vállalat fejlődését.

Mekkora forrásból valósulhat meg ez a projekt?

A Turbine már 8,7 millió eurónyi (több mint hárommilliárd forint) befektetést kapott. A legutóbbi, 2021-es, 5,7 millió eurós finanszírozási kört az Accel, az XTX Ventures és a Boston Millennia Partners vezette, akik csatlakoztak a Turbine további befektetőihez, a Delin Ventureshöz, az Atlantic Labshoz és a o2h Ventureshöz.

Mikorra lehet az ötletből megvalósult terápia?

A Turbine most a nagyobb vállalatokkal való együttműködésre összpontosít. A startup szakértői már most is kapnak feladatokat a gyógyszeripari szereplőktől az onkológia területén. Elemzik például, hogy mi történne egy mellrákos sejttel, ha egy adott gyógyszerrel kezelnék. Azt is feladatul kapták, hogy derítsék ki, miért nem reagáltak egyes betegek egy már forgalomban lévő gyógyszerre, és hogyan lehetne kiszűrni azokat, akiknél a gyógyszer különösen hatásos.

Egy másik előremutató projekt, amelyet támogatnak, a GE Healthcare Magyarország és a Szegedi Tudományegyetem közös programja.

Háromból egy embernél alakul ki rákos megbetegedés élete során, a betegek fele sugárkezelést is kap, miközben igyekeznek a lehető legjobban megkímélni az egészséges szöveteket. Ehhez 3D-s orvosi felvételekre van szükség, hogy a daganat és a szervek határait pontosan fel lehessen ismerni. A jelenlegi képalkotás bonyolult munkafolyamaton alapul, amely több mágneses rezonanciát alkalmazó képalkotással (MRI) és komputertomográfiával (CT) végzett vizsgálatot igényel. Mindez időigényes és költséges az egészségügy számára, a betegeknek pedig megterhelő. Az EIT Health partnerhálózatának tagjai – a GE Healthcare Magyarország, a Szegedi Tudományegyetem, a Müncheni Műszaki Egyetem, a hollandiai Erasmus University Medical Center Rotterdam, az angliai Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, valamint a Newcastle-i Egyetem – az MR-képalkotás olyan továbbfejlesztésén dolgoznak, amelynek segítségével kiiktatható lenne a CT-vizsgálat a sugárterápia előtt. A partnerek több mint nyolcmillió eurót fektettek a projektbe, az EIT Health pedig 2,6 millió eurós támogatást nyújtott.