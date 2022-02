A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján már 94 százalékban még az omikron dominál Magyarországon, 6 százalékban még jelen van a delta vírus is – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a TV2 Mokka című műsorában. Hozzátette, a szakirodalom által lopakodó omikronnak nevezett BA2-nek is megjelent hazánkban, amely a hagyományos PCR tesztekkel kimutatható, ugyanakkor vannak olyan omikron specifikus tesztek, amelyek egy részét a BA2 kikerüli, tehát nem detektálható.

A jelenlegi ismereteink és adataink szerint ugyanaz a klinikai viselkedése, mint a többi variánsnak. Se súlyosabb kórképet nem okoz, se más szervet nem támad. Úgy tűnik, hogy járványügyi szempontból különösebb hatása nem lesz

– mondta a szakember, hozzáfűzve, hogy Európában már 1-15 százalék közötti arányban már jelen van.

A riporter kérdésére megerősítette, hogy valóban optimista, annak ellenére, hogy még mindig magas napi esetszámot detektálnak, a szennyízben még látható az emelkedés, de kevésbé intenzíven.

Én még pár napot várnék, de a jövő héten már talán látjuk az alagút végét

– fogalmazott Müller Cecília.

Elmondta azt is, hogy óriási különbség van a védettség tekintetében az oltott és oltatlanok között. Az oltottaknak az elhalálozás és súlyos lefolyású betegség tekintetében lényegesen jobb esélyeik vannak. De figyelmeztetett arra is, hogy az utolsó oltás után a negyedik hónaptól a szervezet védekező képessége jelentősen csökken. Elismerte, hogy minden variáns valamennyire változtat a védőoltás hatékonyságán, ezért is javasolják, hogy újra erősítsék meg oltással a szervezet immunrendszerét. Jellemzően 50 százaléknál magasabb fokú védettséget adnak az oltások, ez az érték, amit a WHO is elvár egy vakcinától.

Müller Cecília elmondta, hogy semmilyen akadálya nincsen az influenza és a koronavírus elleni oltás egy időben történő beadásának. Ezen kívül arról is beszélt, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ átvette és február 11-től működteti a 1812-es ingyenesen hívható telefonszámot, amelyen a vírus fertőzés mellett más egészségügyi témában is lehet érdeklődni.