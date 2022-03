Továbbra is a streaming uralja le a zeneipart, nem csak Magyarországon, hanem globális szinten is. Ennek ellenére a hagyományos zenei adathordozók iránt is egyre nő a kereslet. A hazai hangfelvételipar tavaly 26 százalékkal nőtt a megelőző évhez képest, a bevétele pedig majdnem 7 milliárd forint lett. Ezen belül a streaming hasítja ki a legnagyobb szeletet, ami egy év alatt több mint egymilliárd forintos forgalom bővülést tudott elérni – olvasható a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének közleményében. A magyar szervezet az után publikálta a statisztikáit, hogy az IFPI jelentett a globális eredményekről.

A magyarországi digitális zenei bevételek 28 százalékkal nőttek 2021-ben 4,1 milliárdról 5,3 milliárd forintra. Emellett a fizikai értékesítés volumene is meglódult, 21,5 százalékkal nőtt a forgalom 1,31 milliárdról 1,59 milliárdra. Mennyiséget tekintve ez 1 032 499 darab eladott fizikai adathordozót jelent az ágazatban (vinyl, CD és egyéb adathordozó).

Ez a nagy mértékű növekedést a vinyl, vagy más néven bakelitlemezek előretörése húzta. Az eladott mennyiség és az érték tekintetében is másfélszeres növekedés volt tapasztalható a bakeliteknél.

Egy év alatt 228 ezer fogyott belőlük, ezzel 795 millió forintos bevételt generáltak.

Ezen a soron a CD-nél is jobban teljesítettek.

A hazai hangfelvételipar 2000-ben volt a csúcsán és a lerosszabb számokat 2013-ban produkálta. A jelenlegi szint nagyjából a 2006-2007-es eredményekkel egyezik meg.