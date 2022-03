A mindennapi életben már egyre inkább fontos szemponttá válik a környezetvédelem és az energiatudatosság. Vajon az ingatlanvásárláskor is fontos tényező az energetikai korszerűsítés, és hajlandóak-e megfizetni a vevők annak az árát? – tette fel a kérdést szakértőinek a Balla Ingatlan. Mint leszögezik, az energiatudatosság fontos kérdés, és habár a magyar fogyasztók vállára egyelőre nem nehezednek egyre növekvő teherként az energiaárak, mégis lényeges szempont sokak számára, különösen, ha a távolabbi jövőbe is tekintenek.

Az ingatlanpiacot is ebbe az irányba tereli már hosszú évek óta többek között a panelprogram, a kötelező energetikai tanúsítás, a szigorodó építési szabályok vagy akár az olyan ösztönzők, mint a zöldhitel. Ezek közül azonban többnek a sikeressége is megkérdőjelezhető – szögezi le az ingatlanközvetítő hálózat közleménye. A Balla Ingatlan szakértőinek tapasztalatai szerint

a sok évvel ezelőtt bevezetett energetikai tanúsítványról például azt látják az ingatlanközvetítők, hogy csupán egy olyan kötelező adminisztrációs tehernek tekinti a többség, ami a vevők döntését vagy a vételárat nem befolyásolja.

Ugyanakkor például a panelprogram, illetve minden korszerűsítési, energiahatékonyságot javító támogatás sikeres volt az elmúlt években. A házgyári technológiával épült ingatlanok megítélése jelentős mértékben javult az elmúlt években, ma már kifejezetten keresett kategóriát jelentenek. A program értéknövelő tényezőként jelentkezik az érintett panellakások árában, bár az is igaz, hogy állapottól függetlenül is minden panel jelentős mértékben drágult az utóbbi években.

Fotó: Vemi Zoltan

Az elmúlt évek ingatlanpiaci változásainak egyik legnagyobb vesztesei azok a korszerűtlen térkialakítású, rossz energetikai paraméterekkel rendelkező, többgenerációs családi házak, melyekkel a budapesti külvárosokban és agglomerációs településeken találkozhatunk.

Ezeknél jelentős értékcsökkenés következett be a gyenge energiahatékonyság miatt, ami már bizonyos fokú odafigyelést jelez az energiatakarékosság, illetve sokkal inkább a várható rezsiköltségek iránt. Mindenesetre Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője úgy látja, hogy már megjelent szempontként az energiatakarékosság az ingatlanpiacon is, hiszen ahogy egyre növekszik az érdeklődés például az elektromos autók iránt, úgy az ingatlanvásárlásnál is egyre inkább keresi a vevők egy része a zöldmegoldásokat.

Ez a fajta hozzáállás csak részben pénztárcafüggő, hiszen elsősorban a tehetősebb réteg számára fontos a környezettudatosság, holott ők azok, akik könnyebben meg tudnák fizetni a magasabb energiaköltségeket is. Az ingatlanpiacon ők leginkább az új ingatlanokat keresik, az olyan beruházásokat, ahol megjelennek a környezettudatosabb technológiák, a napelemek vagy az okosházrendszer, ami még olcsóbbá tudja tenni az épület üzemeltetését.

A kevésbé tehetős vásárlók ugyanakkor nem tudnak az energiatakarékosságba invesztálni, többet fizetni az energiatakarékos megoldásokért az ingatlanvásárlásnál. Ők azok, akik elsősorban a használt ingatlanokat keresik, és számukra a vételár a legfontosabb tényező. Ez különösen akkor lehet probléma, ha a rezsiköltségek idővel megindulnak felfelé, amivel Krausz Gábor szerint az ingatlanvásárlók is számolnak hosszú távon, különösen mióta a szomszédunkban kirobbant a háború. Azt ugyanakkor – az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint – egyelőre nem tartják reális lehetőségnek, hogy ezek a rezsiköltségek akár a jelenlegi szintek többszörösére is nőhetnek a jövőben.

Rövid távon az anyagi lehetőségek nemcsak a vevők, hanem a beruházók jelentős részénél is felülírják a környezettudatossági szempontokat, amelyek csak annyira érvényesülnek a projekteknél, hogy azok megfeleljenek a vonatkozó rendeleteknek – jelezte Krausz Gábor.

A lakásépítők nem akarják pluszkiadásokkal drágítani a beruházást, mivel a költségek a megemelkedett alapanyagárak miatt így is ijesztően magasak, és attól tartanak, hogy nem fogják tudni értékesíteni az elkészült ingatlanokat.

A szakértő szerint ez egyébként teljesen reális félelem, különösen a nagyobb, kevésbé egyedi, akár több száz lakásból álló projektek esetében. A környezettudatosság miatt magasabb költségeket legfeljebb a kisebb, szűkebb vásárlói réteget célzó projekteknél lehet realizálni – összegezték a Balla Ingatlan szakértői.