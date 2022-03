A jelentkezők száma nőtt, de az Ukrajnából érkezők tömeges munkába állását egyelőre elsősorban adminisztratív akadályok nehezítik – árulta el a VG megkeresésére Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Mint lapunk korábban megírta, a háború elől menekülők csak nyerhetnek a magyarországi munkavállalással, hiszen nem szükséges messzire utazniuk az otthonaiktól és akár átmeneti időszakra is szerződhetnek. Az itthoni munkaerőhiány miatt kilencvenöt hiányszakmában kezdhetnek el dolgozni szinte azonnal, engedélymentesen, ám az ügyvezető rámutatott, sokan akár hivatalos okmányok nélkül is át tudtak jönni a határon, így a munkavállaláshoz szükséges alapfeltételek biztosítása is idő, hetek vagy adott esetben akár hónapok kérdése.

Okmányok nélkül is átengedik a menekülőket a határon A rendőrök beléptetik Ukrajnából azokat is, akiknek nincs, nem megfelelő, lejárt, vagy hiányos az útiokmánya – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. A közlemény megjegyzi, az érintetteket a rendőrség a határátkelőhelyeken regisztrálja, és ellátja egy ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással, amely 30 napig biztosítja számukra a magyarországi jogszerű tartózkodást, és ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Mihályi Magdolna közölte, a jelenleg irányadónak tekinthető becslés alapján 70 ezer ukrán nemzetiségű munkavállaló dolgozik Magyarországon, közülük 15 ezren az építőiparban, de sokan fordulnak meg az elektronika, a feldolgozóipar és a vendéglátás területén is.

Ezekben az iparágakban tömegesen keresnek akár magyarul nem beszélő ukrán munkavállalókat is. Ez így volt már a háború kitörése előtt is

– jelentette ki a szakember. Hozzátette: az új munkavállalók mellett a meglévő ukrán állományra is kiemelten kell figyelniük, mert az évek óta itt dolgozóknak is nehezükre esik most a feladatukra összpontosítani, hiszen érthetően aggódnak az otthon maradt családtagjaikért. Éppen ezért a körülbelül kétezer ukránnal együttműködő Jobtain partnerei közül többen is engedélyezték, hogy a dolgozók az elérhetőségük érdekében bevihessék a munkaterületre telefonjaikat, a folyamatos internetkapcsolathoz pedig kibővítették wifi hotspotjaikat. Emellett a Jobtain humanitárius segítséget is nyújt, a náluk dolgozók Ukrajnából elmenekülő családtagjaiért elmennek a határra, és ugyanazon a szálláson helyezik el őket, hogy együtt, biztonságban vészelhessék át a háborút.

Az ideérkezett menedékkérők tömeges munkába állását az egyéni perspektíva, élethelyzet is meghatározza. A háború alakulása naponta változik, és a személyes érintettség is befolyásolja azt, hogy ki az, aki hosszútávon is munkát szeretne vállalni Magyarországon. Akik jelentkeznek hozzánk, biometrikus útlevéllel rendelkeznek és megfelelnek az állásinterjún, azokat sokrétű segítséggel látjuk el: megszervezzük a lakhatásukat, az egészségpénztárba való bejelentésüket, a tartózkodási engedélyüket, tolmácsot biztosítunk számukra, és minden olyan szolgáltatásunkra jogosulttá válnak, amely békeidőben is rendelkezésre állt. Emellett, ha szükséges, pszichológus segítségét is biztosítjuk a krízishelyzet kezelésére és a beilleszkedés elősegítésére

– sorolta Mihályi Magdolna.

Lapunk megkeresésére a Prohuman azt írta, több mint ezer ukrán állampolgárságú dolgozó számára biztosít munkát Magyarországon, kollégái az elmúlt napokban elsősorban arra összpontosítottak, hogy megadjanak nekik minden lehetséges támogatást, legyen szó a családegyesítésben való segítségről vagy akár a hazautazásról.

Az újonnan érkező ukrán állampolgárok szándékait cégünk jelenleg vizsgálja. Azt látjuk, hogy az érkezés utáni első néhány napban még nem a munkakeresés a prioritás a számukra. A Prohuman munkatársai elkezdtek tájékozódni a most érkezők következő időszakra vonatkozó terveiről, elképzeléseiről

– közölte a vállalat.

Korábban Karácsony Zoltán, a HR Portál álláspiaci szakértője azt mondta a VG-nek, bejáratott integrációs programok állnak rendelkezésre az Ukrajnából érkezőknek, és nyelvi problémákkal sem kell megküzdeniük. Azt azért megjegyezte,

nagy kérdés, munkaképes állapotban jönnek-e hozzánk a háború elől menekülők.