Kiknek nyújt segítséget a babaváró hitel?

A babaváró hitel azoknak a házaspároknak ad segítséget, akik gyermekvállalás előtt állnak, a kölcsön igénylésének legfontosabb feltétele ugyanis, hogy a pár kvázi ígéretet tegyen gyermek, gyermekek születésére. A babaváró hitel keretein belül maximum 10 millió forint akár kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt lehet igényelni.

Lényegében egy olyan hitelről van szó, amit kedvező feltételekkel lehet visszafizetni, bármire fel lehet használni, és még a visszafizetést is el lehet halasztani büntetlenül, több évvel.

A kölcsönre egyébként az állam vállal kezességet. Ugyanakkor a babaváró kölcsönt felvevő kezességvállalási díjat fizet a mindenkori havi törlesztőrészlettel együtt. Ez egyébként az éves fennálló tartozás 0,5 százaléka. A babaváró kölcsön kamattámogatása igazodik az éppen érvényes 5 éves futamidejű állampapírhozamhoz. A hozam 130 százalékának a 2 százalékkal megnövelt értékéhez, ami havonta fizetendő. A maximális 10 millió forintos hitelfelvétel esetén ez a hozamhoz mérten körülbelül 4-5000 forint lehet havonta. A kölcsön maga szabad felhasználású, de legtöbb esetben lakásvásárláshoz használják önerőként.

A babaváró támogatást 2019. július 1-jével vezette be az Orbán-kormány, de már a hitelkérelmek benyújtása előtt hatalmas volt az érdeklődés az akkor új konstrukció iránt. Azóta is nagy népszerűségnek örvend ez a konstrukció. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi havi statisztikájában, amelyben többek között a hazai hitelintézetek lakosságnak nyújtott hitelei közül a babaváró kölcsönhöz kapcsolódó kitettséget is vizsgálja, hatalmas számokat láthatunk. Az MNB 2022. januári adatai szerint az eddig felvett babaváró hitelek összege 1592 milliárd forint. Megelőzni ezt az összeget egyébként csak a lakáscélú hitelek tudták, harmadik helyen pedig a személyi hitelek állnak. Némileg össze is függ, hogy a lakáscélú hitelek állnak az első helyen, mert sok esetben a babaváró kölcsönt önerőként alkalmazzák a családok, ami nagy segítséget jelent, ha saját otthonhoz szeretnének jutni.

A babaváró támogatás pontos leírását, az igénylés részletes feltételeit a 44/2019. (III. 12.) Korm.-rendelet tartalmazza, amely a net.jogtár.hu oldalon teljes egészében átolvasható.

Fotó: Shutterstock

Ezek a babaváró hitel legfontosabb feltételei

A babaváró kölcsönt olyan házaspárok vehetik igénybe, akiknél

a feleség 18–41 év közötti

és minimum az egyik fél legalább 3 év biztosítási jogviszonnyal – tb-jogviszony – rendelkezik.

Nem kell első házasságnak lennie a kapcsolatnak, az egyik vagy mindkét fél korábbi házassága nem akadály. Viszont, ha az újraházasodók egyik felének van már gyermeke, akkor a pár egyik tagjának az aktuális kell az első házassága legyen. Emellett mindkét félnek büntetlen előéletűnek kell lennie, és rendelkezniük kell magyarországi lakcímmel is, viszont nem kötelező az azonos lakcím. A gyermeknek azonban a hitelfelvevővel kell közös lakcímen tartózkodnia.

Milyen feltételekkel és meddig lehet igényelni a babaváró hitelt?

A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 50 000 forint lehet, futamideje pedig 5–20 év között határozható meg.

Ha a párnak 5 éven belül legalább 1 gyermeke születik, 3 évre felfüggeszthetik a törlesztőrészlet befizetését, és a teljes futamidőre kamatmentes lesz a felvett hitel.

Ha születik második gyermek , újabb 3 év haladékot kap a pár, és a jogszabály szerint a tartozás 30 százalékát is elengedi a bank.

, újabb 3 év haladékot kap a pár, és a jogszabály szerint a tartozás 30 százalékát is elengedi a bank. Amennyiben születik harmadik gyermek is, az egész fennmaradó tartozást elengedik, vagyis semmit nem kell visszafizetni.

is, az egész fennmaradó tartozást elengedik, vagyis semmit nem kell visszafizetni. Ha ikrek születnek, további kedvezmények vehetők igénybe, 3 év szüneteltetéshez még plusz 2 év kérhető.

Fontos tudni, hogy akkor veszik figyelembe a gyermeket, ha az vér szerinti vagy örökbe fogadott, s a szülővel egy háztartásban él. A még meg nem született baba esetében pedig a várandósság betöltött 12. hete a feltétele annak, hogy figyelembe vegyék a hitelintézetek gyermekként. A gyermekszámba pedig a hitelkérelem benyújtását követően megszületett vagy örökbe fogadott gyermek számít bele. A már megszületett gyermekre nem igényelhető babaváró kölcsön.

A babaváró hitelnél is, mint az egyéb hitelfelvételeknél, figyelembe veszik a kérelmező jövedelmét. Bár, mint ahogy fentebb írtuk, a törlesztőrészlet maximált, a jövedelem nagyságát figyelembe kell venni. Egyébként az adható 10 millió forintos összeget nem kötelező mind felvenni, ez csak egy meghatározott plafonösszeg; kérhető például 4 millió forint is, attól függően, éppen mekkora összegre van szükség.

A most hatályos szabályozás szerint a kölcsönt 2022. december 31-ig lehet igényelni.

Mik a szankciók a babaváró hitel esetén, ha valamelyik feltétel nem teljesül?

Megeshet, hogy mégsem születik meg a gyermek, vagy nem annyi számban, amennyivel a házaspár számolt a babaváró kölcsön felvételekor. Ha 5 éven belül nem születik meg a vállalt gyermek, vagy a házaspár 5 évnél hamarabb válik el, akkor egy összegben kell visszafizetni – 120 napon belül – az addig igénybe vett kamattámogatást, valamint a hitel további fennmaradó részéről elvész a kamatkedvezmény, és a kölcsönnek a piaci hitelekhez lesz hasonló a THM-je.

Babaváró hitel meddőség és válás esetén

Ha egészségügyi oka van a baba meg nem születésének, az elbírálás más lehet a visszafizetés tekintetében. Azokban az esetekben, ha a pár egyik tagja megváltozott munkaképességűvé válik, ha orvosi leletekkel igazolható, hogy ellenjavallott a terhesség, ha a babaváró hitelt meddőség miatt kellene visszafizetni, van megoldás: a helyi kormányhivatalnál méltányosságból felmentést lehet kezdeményezni, és eltöröltetni a fizetési kötelezettséget. Ehhez azonban még az 5 éves türelmi időszak lejárta előtt kell elindítani a kérelmet!

Szintén egy összegben kell visszafizetni az addig igénybe vett kamattámogatást, ha a pár elválik, esetleg külföldre költözik és megszűnik magyarországi lakcímük, esetleg a gyermek már nem él a hitelfelvevőkkel – vagyis a szüleivel – egy háztartásban.

Némileg bonyolultabb a helyzet, ha a párnak született ugyan gyermeke, de a hitelfelvételtől számított 5. évben úgy döntenek, hogy elválnak. Az addig megkapott kamattámogatást nem kell visszafizetni, ugyanakkor a továbbiakban a kezdeti nagyon kedvezményes kamat a 6. évtől jelentősen emelkedik, hiszen itt is piaci kamatozású hitellé alakul át.

Fotó: Shutterstock

Hol igényelhető a babaváró hitel és mik kellenek hozzá?

Szintén könnyebbség az érintetteknek, hogy szinte bármelyik hitelintézetnél igényelhető a babaváró támogatás. Érdemes ugyanakkor konkrétan a babaváró hitellel kapcsolatban előre érdeklődni, hogy a szimpatikus bank nyújt-e ilyen kölcsönt. De a legnagyobb és legnépszerűbb hazai bankok általában adnak babaváró hitelt. Figyelembe kell venni, hogy bár a jogszabály a legtöbb feltételét meghatározza, mégis lehetnek bankonként eltérő egyéb feltételek is. Hazánkban többek között

az OTP,

a CIB,

a Raiffeisen,

az Erste,

az UniCredit,

a K&H

bankok nyújtanak babaváró hitelt.

A legfontosabb dokumentum az igényléshez a

tb-igazolás, amit a kormányablakokban vagy a járási hivatalokban lehet kikérni elektronikusan, személyesen vagy akár postai úton.

Amire továbbá mindenképpen szükség van, az a személyi igazolvány – vagy útlevél/jogosítvány –,

lakcímkártya,

adókártya

és várandósgondozási kiskönyv. Utóbbira természetesen akkor van szükség, ha már úton van a baba.

A babaváró hitel mennyi idő? Érdemes még tudni, hogy a banki elbírálása – amennyiben minden adatlap jól volt kitöltve, minden igazolás be volt adva, és nem volt hiánypótlás – lényegesen rövidebb ideig tart, mint egy hagyományos piaci hitelnél. Itt az elbírálási határidő a kérelem benyújtását követő 10 nap.

Babaváró hitel lakáshitellel megtoldva – babaváró hitelt és csokot lehetséges együtt is felvenni

Fontos tudnivaló, hogy a babaváró hitel nem úgy működik, mint a csok! Vagyis nem vehető fel visszamenőlegesen már meglévő gyerekekre. Ellenben a babaváró hitel gond nélkül kiegészíthető a családok otthonteremtési kedvezményével, vagyis a csokkal.

A babaváró hitel felhasználható a meglévő gyermekek számához kötött csoklakáshitel önerőként, hiszen 3 gyermek esetében újabb 10 millió forinthoz juthatnak a házaspárok.

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) 2015. július 1. óta igényelhető állami támogatás, kifejezetten lakáscélok megvalósítására. A csok két részből áll: a vissza nem térítendő állami támogatásból és egy kedvezményes kamatozású jelzáloghitelből.

A támogatás összege a gyermekek számától függ, 1 gyermekre a legalacsonyabb, 4 vagy ennél több gyermekre a legmagasabb a támogatás mértéke, a csokkal kapcsolatos egyéb tartalmakról bővebben az origo csok oldalán is lehet információkat találni.