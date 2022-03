Szombaton fogadták a Dubaji Világkiállítás Magyar Pavilonjában az egymilliomodik látogatót, egy japán turistát, akit egy különleges, magyar termékeket tartalmazó ajándékcsomaggal és egy egyedi emléklappal ajándékozott meg Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország ügyvezetője, és Tatár Szabolcs miniszteri biztos.

Az expo március 31-én, csütörtökön zár, ma rendezik meg az utolsó, és egyben az egyik legnagyobb kulturális programot az impozáns látogatószámmal is fémjelzett Magyar Pavilonban.

A kétórás programzáró koncert show a magyar fesztiválok hangulatát viszi el a világkiállításra olyan fellépők közreműködésével, mint a Bagossy Brothers Company, a Margaret Island, a Bohemian Betyars, Járai Márk vagy Lotfi Begi.

A Magyar Turisztikai Ügynökség közleménye szerint ezzel

az expó 26 hete alatt több mint 40, az Expo 2020 Magyarország szervezésében megvalósult kulturális eseményen vehettek részt a látogatók közel 700 fellépő közreműködésével.

Már csak pár nap van hátra a világkiállításból, de a Magyar Pavilon továbbra is komoly népszerűségnek örvend. Az emirátusi The National magazin „Öt fantasztikus pavilon, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni” című válogatásába is bekerült. Az épület előtt nem véletlenül folyamatosan kígyóztak és kígyóznak az utolsó napokban is a sorok, akár napi 8-9 ezer látogató is átlépi a pavilon küszöbét.