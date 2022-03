Az koronavírus-járvány miatti védekezés a gazdaság minden szegmensét megviselte és ez nem volt másként a filmiparral is. A mondás viszont úgy szól, hogy a műsornak folytatódnia kell és a magyar film így is tett. A munkát hamar átszervezték és a stábok megállás nélkül dolgoztak az alkotásaikon. A Nemzeti Filmintézet gyártási igazgatója elmondta, hogy a filmgyártás nem a forgatásokkal kezdődik. Minden filmet egy hosszas előkészítő folyamat előz meg, ami könnyen adaptálható volt az online térbe. Az alkotók a tervezési fázist online konferenciákon intézték, így mire a gyártás is alkalmazkodni tudott a pandémiához már készen álltak, hogy elkezdődhessenek a forgatások. Pesti Ákos hozzátette, hogy a lezárások miatt sok alkotó a kreatív munkába temetkezett és érezhetően több forgatókönyv futott be a pályáztatási eljárásba, mint korábban. Mint mondta a pályázatok elbírálása is fennakadás nélkül tudott működni.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Pesti Ákos arról is beszélt, hogy a hazai filmgyártás forgalma 2021-ben 2 ezer milliárd forintos volt. Ez nem csak a magyar alkotásokból állt össze, hanem az ide hozott külföldi szervízmunkákból is. Ez alapján látható, hogy a járvány ellenére a külföldi stúdiók továbbra is előszeretettel érkeztek Magyarországra, hogy itt forgassák le a filmjeiket. Ugyan a Dűne forgatási munkálatai nem 2021-ben zajlottak, de fontos kiemelni, hogy a többszörösen Oscar-díj alkotás is hazánkban készült. A számos szobrocskát bezsebelő Denis Villeneuve film díszleteinek megtervezéséért Sipos Zsuzsanna díszlettervező is elhozott egy Oscar-díjat.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Mivel a nagy hollywoodi stúdiók egymásnak adják a magyar kilincset a forgatásokkor a magyar szakemberek is egyre elismertebbek lettek. Tekintettel arra, hogy a legmodernebb eszközökkel dolgozhatnak a legnagyobb filmeken, így elsajátítják a szakma minden titkát, ez pedig az értéküket is felhajtja. Ma már a magyar stábok büdzséje és létszáma is felzárkózik a nyugati stúdiókhoz, hiszen a legjobb minőséget így lehet elérni.