Ahogy várható volt, jelentős mértékben kiszélesítette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a kamatfolyosó mértékét. Az új értékek értelmében a folyosó alsó szintjét továbbra is az 3,4 százalékos alapkamat jelenti – ennek mértéke nem változott ma –, de a plafon immár 6,4 százalékra nőtt, vagyis 100 bázispontos szélesítést hajtott végre a monetáris tanács.

Az MNB monetáris tanácsa részletesen foglalkozott az elmúlt két hét eseményeivel - közölte Virág Barnabás alelnök a jegybank háttérbeszélgetésén.

Elárulta, a jegybank adatai szerint február közepéig a gazdasági növekedés üteme 8 százalék közelében, 7,5 és 8,5 százalék között lehetett, míg a februári infláció 8-8,5 százalék körül mozoghatott,

ebben az állapotban érte az erős növekedési képességgel rendelkező magyar gazdaságot az orosz-ukrán háború. A konfliktus miatt Virág Barnabás szerint tovább nőhet az inflációs nyomás.

A tanács értékelése és az elmúlt két hét adatai alapján a hazai megtakarítók továbbra is bíznak a forint eszközeiben, a betétállomány és a lakossági állampapírpiac stabil, és ugyanez igaz a külföldiek állampapír állományára.

Virág Barnabás közölte, a külföldi szereplők jelentős forint elleni spekulatív pozíciót építettek ki, ami gyengítette az árfolyamot.

Korábban is előfordult 600 milliárd forintos komulált spekulatív pozícióváltás, ám nem ilyen rövid idő alatt.

A short pozíciókat tartani, finanszírozni kell. A pozíciók tartása költséges lesz, fájni fog, mert a jegybank drágítja

- jelentette ki Virág Barnabás. Hozzátette: a stratégia november óta ugyanaz, kitartó kamatemelési pálya, amit a gyorsan változó közegre szabnak. Újságírói kérdésre az alelnök azt mondta, az egyhetes betét és az alapkamat összezárása továbbra is kiemelt célja a jegybank monetáris politikájának, ez meg is fog történni. Megjegyezte, a forinttal kapcsolatos spekuláció a piac szerves része, ráadásul a szomszédban zajló háború is jelentősen befolyásolja, ám az MNB minden rendelkezésre álló eszközét beveti a pénzügyi rendszer stabilitásának érdekében.