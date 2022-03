Letették a Richter Gedeon Nyrt. új irodaépületének alapkövét Kőbányán a Gyömrői úton. Az új központi iroda mintegy 17 400 négyzetméteres lesz, a beruházás összértéke 15 milliárd forint és a tervek szerint 2023 decemberére készül el. Az épületben valamivel több mint 400 irodai alkalmazott dolgozhat majd.

A kivitelezésnél nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságra,

mondta Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója. Kiemelte, a beépített anyagok jelentős része újrahasznosított alapanyag. Az új irodaházat a Zoboki Építésziroda tervezi. Kiemelte: a jövő generációinak igényeire nagyon nagy figyelmet fordítanak az irodaház kialakításánál.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az innováció viszi előre a Richtert

1990-ben a rendszerváltozás után komoly feladata volt a Richternek, hogy versenyképességét meg tudja őrizni, erről már Bogsch Erik a Richter elnöke beszélt. Elsősorban arra koncentráltak, ne csak a gyártás, hanem a kutatás területén is innovatívak tudjanak maradni. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen példaként említette Bogsch Erik, hogy az általuk fejlesztett cariprazine hatóanyagú gyógyszer az Amerikai Egyesült Államokban tavaly 1,8 milliárd dolláros forgalmat generált. Kiemelte: a Richter 720 millió eurós pozitív mérleggel zárta a 2021-es évet.

Patikagyár így hívták a környékbeliek a Richter első üzemét

- mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az új irodaépület alapkő letételén tartott sajtóeseményen.

Hozzátette: a Richternek az első világháború kitörésekor már 24 szabadalma volt, és a második világháború elején pedig 5 világrészen értékesítette gyógyszereit, összesen 34 országgal álltak kapcsolatban és tíz leányvállalatuk volt. A Richter titka a kiemelkedő szakmai tudás és az innováció melletti elkötelezettség. Az idén 120 éves Richter az egyik legsikeresebb hazai vállalat, ami Magyarországi központtal és irányítással működik és mára a közép-európai régió leginnovatívabb vállalata, mondta a pénzügyminiszter. Kiemelte: a Richternek, amely közel 6000 embert foglalkoztat, a járvány időszakában is sikerült fenntartani a magas foglalkoztatottságot. A járvány leküzdésében nagyon nagy szerepük volt az egészségipari vállalatoknak, többek között a Richter Nyrt.-nek is.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A tárcavezető szerint a gyógyszeripar a gazdaság egyik egyik húzóágazata, ami az elmúlt években válságállónak bizonyult, a teljesítménye 2019-ben és 2020-ban is jelentősen emelkedett. Utóbbi évben a szektor bruttó hozzáadott értéke 565 milliárd forintot tett ki. Mindemellett olyan szektorról van szó, ami fontos szerepet tölt be a magyar emberek egészségügyi ellátásban is - tette hozzá a pénzügyminiszter.

83 projekt valósult meg az ETP-vel

A kormány az elmúlt évben egy egészségipari támogatási programot indított, annak érdekében, hogy az fejlődés a szektorban folytatódjon.

A központi költségvetésből 67 milliárd forinttal segítették az egészségipari ágazatot, eddig 57 támogatott cég 83 projektet tudott megvalósítani.

Közel 90 milliárd forint értékben és hatezer munkahelyet tudtak megvédeni a és jó néhányat pedig hozzá tenni, eddigi kapacitás bővítések közel 200 milliárd forintot jelentenek az ágazatnak.