Nem az euró fogja a magyar fejlettséget meghatározni, hanem a gazdaságpolitika minősége – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter Az ösztönző állam – sikeres gazdasági újraindítás 2022 címmel szervezett konferencián. A tárcavezető ezzel utalt az Eurostat múlt heti közlésére, miszerint tavaly a magyar gazdaság megelőzte az euróövezethez tartozó Portugáliát, amivel szerinte megtörtént a kanyarban előzés, egyúttal jelentős elmozdulásnak nevezte, hogy a magyar fejlettség 2021-ben elérte az uniós átlag 76 százalékát.

A tavalyi évről elmondta, nehéz akkor válságról beszélni, amikor reálbérek és a foglalkoztatottság is emelkedett. Az is megjegyezte, hogy a lengyel és magyar gazdaság is az EU-átlag fölött növekedett, pedig ez a két ország nem kapta meg a helyreállítási alap forrásait.

Fotó: Facebook

Bele se merek gondolni, hogy mi lett volna ha a magyar és a lengyel kormány a neki járó forrásokat megkapja

– fejtegette a tárcavezető, hozzátéve, hogy ezért is jelentős eredmény a tavalyi 7,1 százalékos gazdasági növekedés.

Varga Mihály szerint viszont az infláció új kihívást jelent, úgy fogalmazott: elszoktunk attól, hogy az inflációról beszéljünk, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nemcsak hazánk esetében, az egész világon hasonló tendencia figyelhető meg. Példaként emelte ki, hogy a német gazdaságban vagy Amerikában is rekord inflációt mértek, sőt a balti államokban még a magyarnál is magasabb az árnövekedési ütem.

A tárcavezető az árnyomást azzal magyarázta, hogy a koronavírus járvány alatt a kereslet nem esett vissza, majd amikor megtörtént az újraindulás, a kínálat nem tudott lépést tenni. Ez pedig az energiaárakban drasztikus emelkedésében jelent meg. Emlékeztetett, hogy 2020 márciusában negatív csúcsot döntött az olaj ára, most már 115 dollár. A tárcavezető szerint az importált infláció ellen a legnehezebb küzdeni, de úgy számol, az év második felében mérséklődhet Magyarországon.

Beszélt az árstopokról, amelyek 2-3 százalékkal tudták lejjebb húzni a fogyasztói árindexet. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy csak átmeneti intézkedések lehetnek, a májusi határidő meghosszabbításáról nem szólt, pusztán annyit mondott érdemes lesz ezeknek az intézkedéseknek a tapasztalatait áttekinteni. Ugyanakkor elismerte, hogy nincsen ingyenebéd, látják ők is, hogy milyen "kitüremkedések" vannak.

Szokatlan formái a szabályozói szerepnek, de segítettek, hogy az energiaárak emelkedését csillapítsák

– állapította meg tárcavezető.

A rezsicsökkentésről elmondta, hogy az EU-ban a legolcsóbb nálunk a villamos és földgáz lakossági ára, Európában csak Szerbiában a legolcsóbb. Most Európában gondolkodnak, hogyan tudnák ezeket a terheket mérsékelni. „Van, aki előregondolkodott” – tette hozzá.

„Sokkal jobban örülök neki, ha Szabó József kezében vannak állampapírok, mintha a Templeton birtokolná”– mondta a miniszter az államadósság finanszírozásáról, jelezve, hogy a 2010-es 3 százalékról 25 százalékra emelkedett. Példaként mutatott rá, hogy Japánban a 200 százalékos államadósság javarészt lakossági finanszírozású.