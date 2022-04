Több mint kétmillió hazai pénztártagnak tavaly is kiemelten fontos volt a pénzügyi nehézségektől mentes időskor és az egészségmegőrzés anyagi feltételeinek biztosítása, vagyis az öngondoskodás – mondta a VG-nek Nagy Csaba, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke (ÖPOSZ).

A szövetség 2021-es eredményei szerint ugyanis a nyugdíjpénztári befizetések 4,6 százalékkal, az egészségpénztári hozzájárulások pedig csaknem 12,5 százalékkal bővültek egy év alatt.

A taglétszám az egészségpénztárak esetében gyarapodott nagyobb mértékben, az ÖPOSZ tagpénztárai 27 ezer új belépőt regisztráltak. A kezelt vagyon mindkét pénztártípusnál nőtt.

Nagy Csaba, az ÖPOSZ elnöke

Tíz év alatt megduplázódott a nyugdíjra megtakarítók száma

Több szempontból is kihívásokkal teli év volt 2021, ám a pénztári szektor tapasztalatai így is pozitívnak látszanak – mondta az ÖPOSZ elnöke. A nyugdíjpénztárakban kezelt vagyon értéke 2021 végén 1675 milliárd forint volt, ami 6,6 százalékos növekedést takar, a pénztárakhoz 117 milliárd forint érkezett. A taglétszám nem változott számottevően, a teljes nyugdíjpénztári létszám 1 millió 74 ezer volt 2021 végén. Az elmúlt tíz évben megduplázódtak az összesített tagi megtakarítások, az éven belüli tagi befizetések összege pedig majdnem a duplájára emelkedett.

Nyugdíj- és egészségpénztári megtakarításaik segítségével akár közép- és hosszú távú célokat is megvalósíthatnak a pénztártagok Nagy Csaba szerint, de hangsúlyozta: ehhez érdemes minél előbb megtenni az első lépéseket, akár kis összegű, néhány ezer forintos havi befizetésekkel is.

Fotó: Shutterstock

A cégek is megmozdultak

Az egészségpénztárak által kezelt vagyon 4,5 százalékkal, 63,75 milliárd forintra gyarapodott egy év alatt, de csaknem 12,5 százalékos bővülésről számoltak be az egészség- és önsegélyező pénztárak is. Az egészségpénztárakba 49,4 milliárd forintot fizettek be a tagok, akiknek a tábora tovább növekedve elérte a 947 ezer főt. Kifejezetten pozitív változás volt 2020-hoz képest a szolgáltatások között a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása, amelynek kiadási összértéke 30,4 százalékkal, a szolgáltatás esetszáma pedig 29,1 százalékkal nőtt.

A korábbinál a munkáltatók is nagyobb összeggel támogatták dolgozóik öngondoskodását: a nyugdíjpénztárakba 34,8 milliárd forintot fizettek be, az egészségpénztárakba pedig 8,2 milliárdot.

Az egészség- és önsegélyezőpénztári, munkáltatói befizetések 16,99 százalékkal nőttek, a nyugdíjcélúak pedig 5,45 százalékkal.