A kormányzati támogatásoknak köszönhetően rengeteg pár döntött úgy, hogy jogilag is összekapcsolják az életközösségüket. Az esküvők száma folyamatosan nőtt az utóbbi években, viszont a pandémia váratlan megálljt parancsolt az esküvőknek. Egy esküvőt nem szoktak törölni, hanem elcsúsztatják az időpontot, ami ahhoz vezetett, hogy feltorlódtak a szertartások. 2021-ben több mint 70 ezer esküvő volt Magyarországon, ezek kétharmadához pedig lakodalom is társult. Egy házasságkötés, ha buli is van utána, mindig is drága volt, mára viszont kifejezetten elszaladtak az árak.

Tóth Mihály, a Ceremóniamesterek Szövetségének elnöke

A Ceremóniamestere Szövetségének elnöke, Tóth Mihály elmondta, hogy nagyjából

4 millió forintba kerül ma egy magyarországi esküvő lakodalommal összekötve.

Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a járvány miatti lezárások időszakáról sok házasságkötés csúszott át a következő évekre, viszont a szolgáltatóiparnak végesek a kapacitásai, így feltorlódtak az esküvők. Ráadásul 2020 előtt az egyre több lagzi miatt gombamód szaporodtak az esküvőkre szakosodott vállalkozások, ezek harmada viszont tönkrement a pandémia időszaka alatt. Jelenleg még tartani tudja a szolgáltatói szektor a lépést az esküvődömpinggel, de ennek a tempónak meg is kérik az árát. A szállások és a házasságkötő helyszínek bátrabban mondanak egyre magasabb árakat, emiatt már sok olyan esküvő van, ahol a pár nászajándékként elfogadja, ha a vendégek kifizetik a saját szállásukat.

Másik árfelhajtó hatás egyértelműen a globális inflációs folyamatok. Az élelmiszerek rendkívül fontos részei egy lakodalomnak, viszont a jelenlegi helyzetben egyre drágább minden alapvető élelmiszer. Ez a cateringköltségek drasztikus emelkedéséhez vezet. Tóth Mihály elmondta, hogy egy esküvő esetében nem igazán lehet találkozni 22 ezer per vendég alatti költséggel. A legmagasabb egy vendégre szánt ráfordítás nagyjából 60 ezer forint környékén van. Ebből ki lehet számolni, hogy

átlagosan körülbelül 35 ezer forint körül van egy vendég ára az esküvőkön.

Emiatt láthatóan csökkennek a vendéglisták. Régebben egy lakodalomra átlagosan 100-120 főt hívtak meg ünnepelni, ez ma Budapesten inkább átlagosan 60-80, ezen belül is egyre inkább közelít az adat a 60-hoz.

Fotó: Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP

A nagyszámú esküvőt azonban nem lehet csak a járvány utóhatásával és az állami támogatásokkal magyarázni. Tóth Mihály szerint látni kell a régebb óta húzódó trendeket. A rendszerváltás előtt a húszas éveik első felében sokan megházasodtak, hiszen ekkor már volt stabil állásuk. A rendszerváltás után kiszélesedtek a lehetőségek a tanulás és a képzés terén, sok fiatal 3-5 éves egyetemi képzésekben vesz részt a középiskola után, és csak ezt követően helyezkedik el a munkaerőpiacon. Ezt fokozza, hogy 2004-ben az ország az Európai Unió tagja lett, ezzel kinyílt a világ a magyaroknak is. Sokan utaznak és mennek külföldre szerencsét próbálni. Ez a rendszerváltás utáni korosztály így későbbre halasztotta a házasságkötést, és ma az látszik, hogy főként

a 30–35 év közötti korosztály áll oltár elé.

A két megfigyelés metszi egymást, tehát látható, hogy a jelenlegi nagyszámú esküvő a rendszerváltás után elindult folyamatoknak egy most lecsapódó hatása is.

A sok esküvő miatt érdemes előre gondolkodni. A legnépszerűbb helyszínek és szolgáltató cégek nagyon hamar elkelnek manapság, így lényeges, hogy a nagy nap előtt akár már egy évvel elkezdjék az emberek lefoglalni a helyszíneket és minden egyebet.

Még egy kis segítség a meghívott vendégeknek. Sokan szokták kérdezni, mi is a megfelelő ajándék, ha esküvőre hivatalos valaki. Mivel manapság a boldog pár már saját egzisztenciával rendelkező emberekből áll, így háztartási gépeket felesleges beszerezni. Manapság az ajándék elfér egy borítékban, de sokszor fejfájást okozhat, hogy mennyi is kerüljön bele. Ez sok mindentől függ. Ki fizeti a szállást? Milyen volt az ellátás? A vendég fejben gondolja át, vajon mennyi pénzébe kerülhetett a párnak a rendezvény, és ehhez viszonyítsa az ajándékát. A mai árak mellett van olyan szakember, aki azt mondja, hogy

a legjobb ajándék egy tízezresbe csomagolt húszezres.