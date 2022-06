Fogynak a megfizethető helyek A főváros közelében Dömsödön, Szigetbecsén, Makádon egyértelműen az építési telkek iránt van kereslet, jellemzően a még megfizethető, 10 millió forint körüli kategóriában. Zártkertek a település szélén vagy a nyaralórészeken, a Duna vonzáskörzetében vannak, és csak azt keresik, ahol esetleg lakni is lehet, ezek az épülettel együtt körülbelül 15-20 millió forintért kelnek el most az OTP Ingatlanpont régióvezetőjének tapasztalatai szerint. Szigetszentmiklós is nagyon keresett, de a kínálat ott szűk, ezért az árak nagyon magasak, így került a képbe most Áporka, ahol még vannak jó áron eladó telkek – tudtuk meg.