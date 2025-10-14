Deviza
EUR/HUF391.7 0% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF449.64 -0.45% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.91 -0.04% RON/HUF76.99 -0.02% CZK/HUF16.11 -0.01% EUR/HUF391.7 0% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF449.64 -0.45% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.91 -0.04% RON/HUF76.99 -0.02% CZK/HUF16.11 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Nissan
elektromos autók
visszahívás
Amerika
akkumulátor

Baj van a világ egyik legnépszerűbb elektromos autójával, ezrével hívják vissza: kigyulladhat az akkumulátor – a magyar tulajoknak is érdemes figyelni

Amíg nem érkezik meg a szoftverfrissítés, nem javasolják a népszerű modell gyorstöltését. Most a Nissan Leaf Amerikában gyártott modelljeit érinti a probléma.
VG
2025.10.14, 21:43
Frissítve: 2025.10.14, 21:49

Visszahív 19 077 darab Nissan Leaf modellt a Nissan North America, miután kiderült, hogy egyenáramú gyorstöltés közben az akkumulátorok túlmelegedhetnek. A tájékoztatás szerint a Tennessee államban található Smyrnában 2020. november 3. és 2022. május 23. között készült autókat érinti, amelyeket 3-as szintű egyenáramú gyorstöltővel is felszereltek.

Electric,Car,Connected,To,Charging,Station.,Electric,Car,Charging.,Concept elektromos autó Kína, kínai EV volkswagen
A Nissan népszerű modellje kigyulladhat a gyorstöltés közben/Fotó: Shutterstock

A 3-as szint az Egyesült Államokban a gyorstöltésre utal, jellemzően egyenáramú töltők használatával – írja az Autopro. Ezzel szemben az 1-es és 2-es szint lassabb, váltakozó áramú töltést jelent, akár otthon, akár nyilvános váltakozó áramú töltőpontokon.

A Nissan vette észre a hibát

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatósághoz, az NHTSA-hoz benyújtott dokumentumok szerint a hibát a Nissan belső vizsgálata tárta fel, miután kiderült, hogy az akkumulátorok túlmelegedhetnek az egyenáramú gyorstöltés során, ami tüzet okozhat. Az autógyártó szerint 

a hibát az akkumulátorcellákon belüli túlzott lítiumlerakódások okozzák, mivel azok növelik az elektromos ellenállást túlmelegedést okozva a gyorstöltés során.

Azonban a problémát várhatóan egy szoftverfrissítés is képes orvosolni, bár ebben az esetben az is elképzelhető – noha ezt nem erősítették meg –, hogy az korlátozni fogja mind a maximális áramot, mind a töltési teljesítményt is. Mihelyt a frissítés elérhetővé válik, a Nissan postai úton értesíti a tulajdonosokat, várhatóan október 24-től. Addig a Nissan határozottan azt tanácsolja az ügyfeleknek, hogy kerüljék a gyorstöltést.

Az autóiparban meglehetősen gyakoriak a visszahívások, és a legtöbb esetben a megoldáshoz nem feltétlenül elegendő egy szoftverfrissítés, gyakori, hogy alkatrészek cseréjére is szükség van. Ahogy azonban egyre fontosabb szerepet töltenek be a szoftverek is az autók működésében, úgy válik egyre gyakoribbá a visszahívások megoldása frissítéssel. A Xiaomi például önvezető rendszerét hangolta át a múlt hónapban egy márciusi baleset eredményeképp. De a Tesla is többször volt kénytelen különböző hibák miatt frissíteni szoftvereit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu