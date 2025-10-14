Itt a bizonyíték, ez egy új korszak: hirtelen ellepték a kínai feliratok Magyarország egyik legnagyobb városát – már a dohányboltban is kifüggesztették

Rejtélyes jelek bukkantak fel a szegedi BYD-gyár közelében, ami elsőre akár titkos üzenetnek is tűnhet. A valóság ennél jóval prózaibb – és sokat elárul arról, milyen gyorsan formálja át a kínai autógyár érkezése a helyi mindennapokat írta a – delmagyar.hu.

A szegedi BYD-gyár környékén megjelent kínai feliratok elsőre titokzatosnak tűnhetnek, pedig csak a mindennapi együttélés új jelei / Fotó: Karnok Csaba

A szegedi 5-ös főút mentén járva mostanra bárki belefuthat kínai feliratokba, amelyek első pillantásra talányosak, sőt, kicsit idegenül hatnak. A BYD-gyár még el sem készült, de a városban már érzékelhető a hatása: új arcok, új szokások és – új nyelvű táblák.

A környékbeli Prima 5 üzletben és a mellette működő dohányboltban jelentek meg a titokzatos írások.

Elsőre nehéz megérteni őket, hiszen kínaiul szólnak, de kiderült: mindössze praktikus, hétköznapi üzenetekről van szó.

A dohánybolt ajtaján például az áll: egyszerre legfeljebb két vásárló tartózkodhat bent. Nem véletlenül – a bolt apró, a BYD kínai munkásai viszont gyakran csoportosan térnek be, ami kisebb tumultust okozott. A tulajdonos gyorsan megtalálta a megoldást: a Google Fordító segítségével kínai nyelvű figyelmeztetést készített, hogy mindenki értse.

A zöldségespultnál elhelyezett kínai felirat hasonlóan ártatlan: arra kéri a vásárlókat, hogy a kiválasztott termékeket a pultnál mérlegeltessék. Mindez a vásárlást segíti, nem pedig valami titokzatos üzenetet rejt.

Az üzletben mostanra megszokott látvány a kínai munkások jelenléte.

Banán, alma, húsáru – ezek fogynak leggyorsabban a kosarakból. Egy rövid megfigyelés alatt több tucatnyi kínai vásárló fordult meg a boltban, sokan telefonos fordítóval próbálják megfejteni a termékek magyar feliratait. Egy csomag fagyasztott pacal például hosszú percekig okozott tanácstalanságot – végül visszakerült a hűtőbe.

A rejtélyes jelek tehát nem üzenetek, hanem a gazdasági valóság új nyelvi lenyomatai. A szegedi BYD-gyár még nem termel, de máris látszik, hogyan kezd átalakulni a város élete – boltajtóktól a húspultokig. A kínai munkások jelenléte új korszakot hoz Szegedre, ahol a távol-keleti ipar immár nem csak a hírekben, hanem a mindennapi életben is megjelent.