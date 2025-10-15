Messihez képest aprópénzért játszik, de így is évi félmilliárd forintért lövi a gólokat az immár 600 találatnál járó Luis Suárez
Mérföldkőhöz érkezett pályafutásában Luis Suárez, az Inter Miami veterán támadója: az uruguayi csatár góllal vette ki a részét az Atlanta United ellen vasárnap aratott 4-0-s győzelemből, ezzel pedig már profi karrierje 600. találatát érte el.
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) adatai szerint két brazil, Pelé és Romario, valamint jelenlegi csapattársa, az argentin Lionel Messi után a negyedik dél-amerikai futballista, akinek ez sikerült. A sort még 18 évesen kezdte hazájában, a Nacional fiataljaként, s a későbbi Bajnokok Ligája- és Copa América-győztes, ötszörös spanyol bajnok klasszis, aki az Ajax Amszterdam, a Liverpool és a Barcelona légiósaként is gólkirályi címet szerzett.
Érdekesség, hogy bár Suárez vitathatatlanul húzóembere a Miaminak, sem ligaszinten, sem a csapaton belül nem tartozik a legjobban fizetett labdarúgók közé. A 38 esztendős játékos évente 1,5 millió dollárt keres (508 millió forint), ezzel az MLS, az amerikai bajnokság bérlistáján a 62., megelőzi többek közt az egykori Fradi-légiós, Myrto Uzuni, aki egy hajszállal többet, 1,520 dollárt vihet haza az Austin FC-től, illetve Gazdag Dániel is, aki 2 millióért erősíti a Columbus Crew együttesét.
Az Inter Miamin belül hárman is többet kapnak Suáreznél:
- a ligarekorder Lionel Messi bónuszokkal együtt kereken 20 milliót kaszál évente,
- az egész bajnokság rangsorában második mögötte a szintén ex-barcás Sergio Busquets, ő 8,7 millió dolláért ölti fel hétről hétre a flamingórózsaszín szerelést,
- míg az idény végén visszavonuló Jordi Alba 6 millióért teszi meg ugyanezt, amivel ő az MLS ötödik legjobban kereső focistája.
Suárez ugyan nevéhez és eredményeihez mérten tehát mostanság viszonylag szerény gázsiért rúgja a labdát, összességében azért nem kell a megélhetése miatt aggódnia: összvagyonát a Marca mintegy 70 millió dollárra becsüli, és olyan cégek szponzorálták az évek során, mint az Adidas, a Puma, a Pepsi vagy a Beats.
A Liverpool és a Barca is szép pénzt fizetett Luis Suárezért, a Miami már ingyen szerezte meg
A Transfermarkt összesítése szerint karrierje folyamán különböző klubjai 125,52 millió eurót fizettek ki Luis Suárezért, két transzfer során adtak érte különösen szép summát: 2011 telén a Liverpool 26,5 millió eurót utalt el a játékjogáért az Ajaxnak, aztán a Vörösök 2014 nyarán már 81,7 millió euróért adták tovább az uruguayi gólgyárost a Barcelonának. Jelenlegi kenyéradója, az Inter Miami tavaly januárban ingyen igazolta át a brazil Grémiótól.
Miamiban újra összeállhat a legendás Messi-Neymar-Suárez csatársor
A Barcelona után az Inter Miamiban is együtt rohamozhatja az ellenfelek kapuját az egykor rettegett Lionel Messi, Luis Suárez és Neymar alkotta csatártrió. A Daily Mail értesülései szerint Neymar azt követően csatlakozhat majd jóbarátaihoz, hogy szerződése lejár brazil klubjával, a Santosszal az idei év végén.
A három játékos a katalán csapatban 2014 és 2017 között futballozott együtt, összesen 364 gólt szereztek és 173 gólpasszt adtak közös szerepléseik alkalmával. A 2014/15-ös szezonban a Barcelona triplázott, megnyerve a Bajnokok Ligáját, a spanyol bajnoki címet és a nemzeti kupát.
A katalánoktól 2017-ben igazolt át a Paris Saint-Germainhez, a francia klub akkor világrekordot jelentő 222 millió eurót fizetett a Barcának érte. A PSG után, 2023 augusztusától a szaúd-arábiai al-Hilalban játszott, amely 2025 januárjában felbontotta a szerződését. A 33 éves Neymar - aki 79 gólt szerzett a brazil válogatottban, s ezzel a legeredményesebb a nemzeti csapat történetében - a Santosszal előbb hat hónapra szóló szerződést írt alá, később az idei év végéig meghosszabbította azt.