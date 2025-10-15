Messihez képest aprópénzért játszik, de így is évi félmilliárd forintért lövi a gólokat az immár 600 találatnál járó Luis Suárez

Mérföldkőhöz érkezett pályafutásában Luis Suárez, az Inter Miami veterán támadója: az uruguayi csatár góllal vette ki a részét az Atlanta United ellen vasárnap aratott 4-0-s győzelemből, ezzel pedig már profi karrierje 600. találatát érte el.

Luis Suárez már 600 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját profi pályafutása során/Fotó: AFP

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) adatai szerint két brazil, Pelé és Romario, valamint jelenlegi csapattársa, az argentin Lionel Messi után a negyedik dél-amerikai futballista, akinek ez sikerült. A sort még 18 évesen kezdte hazájában, a Nacional fiataljaként, s a későbbi Bajnokok Ligája- és Copa América-győztes, ötszörös spanyol bajnok klasszis, aki az Ajax Amszterdam, a Liverpool és a Barcelona légiósaként is gólkirályi címet szerzett.

Érdekesség, hogy bár Suárez vitathatatlanul húzóembere a Miaminak, sem ligaszinten, sem a csapaton belül nem tartozik a legjobban fizetett labdarúgók közé. A 38 esztendős játékos évente 1,5 millió dollárt keres (508 millió forint), ezzel az MLS, az amerikai bajnokság bérlistáján a 62., megelőzi többek közt az egykori Fradi-légiós, Myrto Uzuni, aki egy hajszállal többet, 1,520 dollárt vihet haza az Austin FC-től, illetve Gazdag Dániel is, aki 2 millióért erősíti a Columbus Crew együttesét.

Az Inter Miamin belül hárman is többet kapnak Suáreznél:

a ligarekorder Lionel Messi bónuszokkal együtt kereken 20 milliót kaszál évente,

az egész bajnokság rangsorában második mögötte a szintén ex-barcás Sergio Busquets, ő 8,7 millió dolláért ölti fel hétről hétre a flamingórózsaszín szerelést,

míg az idény végén visszavonuló Jordi Alba 6 millióért teszi meg ugyanezt, amivel ő az MLS ötödik legjobban kereső focistája.

Suárez ugyan nevéhez és eredményeihez mérten tehát mostanság viszonylag szerény gázsiért rúgja a labdát, összességében azért nem kell a megélhetése miatt aggódnia: összvagyonát a Marca mintegy 70 millió dollárra becsüli, és olyan cégek szponzorálták az évek során, mint az Adidas, a Puma, a Pepsi vagy a Beats.

A Liverpool és a Barca is szép pénzt fizetett Luis Suárezért, a Miami már ingyen szerezte meg

A Transfermarkt összesítése szerint karrierje folyamán különböző klubjai 125,52 millió eurót fizettek ki Luis Suárezért, két transzfer során adtak érte különösen szép summát: 2011 telén a Liverpool 26,5 millió eurót utalt el a játékjogáért az Ajaxnak, aztán a Vörösök 2014 nyarán már 81,7 millió euróért adták tovább az uruguayi gólgyárost a Barcelonának. Jelenlegi kenyéradója, az Inter Miami tavaly januárban ingyen igazolta át a brazil Grémiótól.