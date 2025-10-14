Deviza
Otthon Start: erre érdemes figyelni szülők bevonásánál

Óriási lehetőséget jelent a fiataloknak, valamint saját lakóingatlannal még nem rendelkezőknek a szeptemberben elindult Otthon Start Program. Ugyanakkor a szülői támogatás sokszor nélkülözhetetlen az első lakás megvásárlásához. A bankok által nyújtott hitelek futamidejében pedig jelentős különbségek lehetnek függően attól, hány éves a szülő, akit a hitelbe adóstársként vonnak be.
VG
2025.10.14, 21:33

Ahogy az várható volt, egymással összefüggésben berobbant a hitelezési és a lakáspiac is az Otthon Start Program hatására, a szeptembertől elérhető fix 3 százalékos kamatozású hitelre mostanáig több tízezer igénylés érkezett be a pénzintézetekhez. Miként megírtuk, az Otthon Start első hónapjának tapasztalatai alapján a kormány a keretrendszer sarokköveinek változatlanul hagyása mellett finomhangolt néhány részletszabályt, melyek ugyanakkor jelentős könnyítést jelentenek a hitelfelvételben, bővítik azok így is nagy létszámát, akik élhetnek a lehetőséggel. Az Otthon Start Program egyik legérdekesebb esete továbbra is az, amikor a fiatal az egyik szülő ügyletbe való bevonásával kíván élni a fix 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőséggel – írja az Origo.

szülő, Otthon Start
Az Otthon Start programot népszerűsítő köztéri plakát Budapesten – sok fiatal számára a szülő bevonása jelenthet segítséget, de ebben az esetben számít a szülő életkora
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Ha a szülő adóstárs, komolyan kell venni életkorát

A fix 3 százalékos lakáshitelt szabályozó kormányrendelet szerint szülő bevonása esetén a szülő mentesül a lakástulajdonra és a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételek alól – ezeket kizárólag a nagykorú fiatalnak kell teljesítenie. A hitel maximális futamidejét azonban már nem jogszabály, hanem a bankonként eltérő belső szabályozás határozza meg.

Ez utóbbiban hatalmas különbségek mutatkoznak az egyes bankok között a futamidő tekintetében a szülők bevonása esetén. Egy 50 és egy 60 éves szülő segítségével az egyik banknál 24, másiknál csupán 9 év futamidőre vehető fel az Otthon Start Program keretében nyújtott fix 3 százalékos lakáshitel – írja a lap egy pénzügyi portál elemzése alapján.

Ha a 18. életévét betöltött fiatalnak nincs minimálbért elérő jövedelme, akkor sokat számít, hogy melyik szülő életkorát veszi figyelembe a bank. 

A pénzintézetek azt nézik ugyanis, hogy a hitelfelvevő hány éves lesz, mikor az utolsó részletet fizeti. Ez az életkor nem lehet több, mint 70-80 év. 

Bár az adós életkorára vonatkozóan nincs központilag előírt felső életkori határ (szemben például az adósságfék MNB-s irányelvével), bankonként változó, hogy mekkora a korhatár, amíg hitelt folyósítanak az igénylőnek, illetve az is, hogy az idősebb vagy fiatalabb szereplő életkorához igazítják a maximális futamidőt. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

