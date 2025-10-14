Nincs megállás: megint éttermet nyit az új csirkés gyorsétteremlánc a fővárosban

„A városba új kapitány érkezik, de a fedélzeten már van kapitány” – fogalmaz a Travis' Tenders gyorsétteremlánc az Instagram-oldalán.

Fotó: travistenders / Instagram

Az elmúlt hónapokban Tóth Máté és Tóth Simon több Simon’s Burgert nyitottak országszerte, továbbá egy Smashy Burger, Buddy's Burger és Travis’ Tenders nevű almárkát is működtetnek szintén a magyar fővárosban.

Tóth Simon, a cég egyik alapítója idén a közösségi oldalán jelentette be, hogy létrehoztak egy új brandet, a Travis’ Tenders csirkéző éttermet. A cég friss közlése szerint október 16-án nyitják meg a következő csirkés gyorsétteremláncukat Budapesten, és ahogy a hamburgerezők megnyitásakor,

most is ingyen osztanak ki ételeket az első vendégek között.

A testvérpáros már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést: idén márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New Yorkban. Akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés a nemzetközi Simon’s Burger egységek megnyitása lehet még idén, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel.

Később a Világgazdaság megírta, hogy az első külföldi Simon’s Burger a szlovák fővárosban, Pozsonyban nyílik meg. Azóta már az is kiderült, hogy nem novemberben, hanem októberben tudják csak átadni az új éttermet.

Tóth Máté a korábban elmondta, hogy jelenleg az almárkákkal együtt több mint két tucat éttermük van, jövőre várhatóan már 8-9 milliárd közötti forgalomra számítanak és mintegy 300-an dolgoznak a Simon’s Burgernek.

Arról is beszámoltunk, hogy kizárólagos megállapodást kötöttek a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről. A New Orleans-i eredetű, csirkéjéről híres étteremhálózat első hazai étterme Budapesten nyílik meg hamarosan.

A gyorsétteremláncot 1972-ben, New Orleansban alapították. Jelenleg több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik.