Nagyon fontos változás: új gazdája lett Magyarország világhírű autóipari központjának – mostantól ők irányítják

Az eddig a győri Széchenyi Egyetem égisze alatt működő ZalaZONE járműipari tesztpálya és környezete működtetésére és fejlesztésére Zalaegerszegen megalakult a ZalaZONE Alapítvány – mondta Palkovics László a kuratórium elnökeként kedden a megalakulást követő sajtótájékoztatón.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, Palkovics László, a ZalaZONE Alapítvány kuratóriumi elnöke és Balaicz Zoltán polgármester (b-j) a ZalaZONE Alapítvány ünnepélyes alakuló ülését követő sajtótájékoztatón/Fotó: MTI/MTVA

Mindenkivel együttműködésre törekszik a ZalaZONE

Mint mondta, a közérdekű alapítvány nem kötődik egyetlen egyetemhez vagy autógyárhoz, mert mindenkinek szolgáltatni szeretne, miközben az önállóvá válás lehetővé teszi, hogy a tesztpálya más egyetemek számára is elérhető legyen. Palkovics László hozzátette, hogy az alapítvány az iparhoz, a vállalatokhoz, a tudományos, szakmai közreműködőkhöz kapcsolódik, forrásai lehetővé teszik, hogy a Zalaegerszegen működő vagy ott alkalmazott kutatók számára támogatást nyújtson. Ehhez számítanak a jövőben mind magyar, mind európai forrásokra is.

Elmondta azt is, hogy a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai zalaegerszegi kötődésűek, az alapítvány részben Zalaegerszegen, részben Budapesten végzi majd a munkáját. Hamarosan pedig az alapítvány az autóipar mellett olyan új technológiákhoz is kapcsolódik, mint a robotika, az agrárium és az energetika összekapcsolódása. Utóbbi példájaként elmondta, hogy

olyan napelemparkot hoznak létre, amely alatt málnát termesztenek és szüretelnek robotok segítségével.

A kuratóriumi elnök szerint várhatóan a robotika lesz a jövőben hasonló fontosságú, mint az autóipar, és szeretnék, ha ebben is szerepe lenne a zalaegerszegi tesztkörnyezetnek.

A térség fideszes országgyűlési képviselője, Vígh László pedig arról beszélt, hogy ami létrejött Zalaegerszegen a tesztpálya létrehozásával, az nemcsak helyben, de az ország szempontjából is óriási jelentőségű, párját ritkítja Európában és a világban. Elmondása szerint ahol néhány éve még kukoricaföld volt, ott ma "a járműipar Szilícum-völgye" működik,

az elmúlt években fejlesztő vagy gyártóbázist épített itt az AVL, a Rheinmetall vagy a Bosch, a Flexnek pedig nemrég készült el a közel kéthektáros csarnoka.

Zala vármegye főispánja, Sifter Rózsa pedig arról beszélt, hogy mindenki kivette a részét az elmúlt közel tíz évben ennek az álomnak a megvalósításából, amivel Zala felkerült az ipari fejlődés, a kutatás-fejlesztés térképére Európában és a világban. Az újonnan létrejött alapítvány áttekinthető és rugalmas szerveződés, ami a további fejlődés kiinduló alapja lesz.