Nem jött be a várva várt áttörés: óriási veszteséget szenved el az autóipari óriás – az átmenet lassulásával azonban időt is nyerhet

Csökkenti elektromosautó-gyártási kapacitását a GM, miután szeptember végén lejártak a villanyautók vásárlását támogató adókedvezmények, miközben a kereslet továbbra is elmarad a várakozásoktól.

A GM egyelőre képtelen nyereséges elektromos autókat gyártani / Fotó: William Barton / Shutterstock

Hiába az óriási beruházások, a GM elektromos autói nem hódították meg Amerikát

Az amerikai autógyártó óriási összegeket szánt az elektromos autók fejlesztésére és gyártására, így 2021-ben még 35 milliárd dollárt különített el az elektromos autókra és az önvezetésre. A pénzből egyebek mellett új modellek és akkumulátorok fejlesztésére és hagyományos gyárak átalakítására költöttek, de közben a cég kitartóan lobbizott az elektromos autók terjedését segíteni hivatott szabályok fellazításáért is, mondván, a fogyasztók még nem állnak készen a váltásra.

2021-ben ugyanakkor még a céget vezető Mary Barro is arról beszélt, hogy 2035-re a GM teljes kínálata elektromos autókból fog állni.

Ám idén a Trump-adminisztráció és az amerikai törvényhozás számos üzemanyag-fogyasztási és más, az elektromos autók terjedését ösztönző szabálytól szabadult meg, miközben a GM elektromos autó eladásai tavaly is elmaradtak a várttól. Az elektromos autók áttörésének elmaradása miatt a Ford tavaly 5 milliárd dollárt vesztett a villanyautókon.

A legújabb amerikai változások így adhatnak némi időt az autógyártónak, hogy tovább értékesítse nyereséges robbanómotoros modelljeit miközben fejleszti egyelőre veszteséges elektromos kínálatát – írja a The Wall Street Journal.

Az adókedvezmények kivezetésével összeomolhat az elektromos autók piaca a tengerentúlon

Az elektromos autók terjedésének növekedése stagnált az Egyesült Államokban, ám szeptemberben a vásárlók megrohamozták a szalonokat, hogy a hónap végén lejáró 7500 dolláros adókedvezményt még igénybe tudják venni, így

a harmadik negyedévben a GM is rekordmennyiségű elektromos autót adott el.

Azonban az ösztönzők kivezetésével az autógyártók a kereslet összeomlásával számolnak.

Ezért kedden a könyvvizsgáló bizottsággal egyeztetve a GM 1,6 milliárd dolláros leírást könyvelt el az elektromos autókhoz kapcsolódó beruházásain, amiből 1,2 milliárd dollár a gyártási kapacitások visszanyeséséhez, 400 millió dollár pedig a korábbi szerződések felmondásához kapcsolódik. Az összeg az autógyártó éves forgalmának ugyan kevesebb mint 1 százaléka, ám az iparágat jellemző alacsony haszonkulcsok miatt az elmúlt 12 hónap nyereségének közel a negyede.