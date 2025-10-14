Deviza
EUR/HUF391.85 +0.04% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF449.84 -0.4% CHF/HUF421.41 +0.08% PLN/HUF91.95 0% RON/HUF76.99 -0.02% CZK/HUF16.12 +0.06% EUR/HUF391.85 +0.04% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF449.84 -0.4% CHF/HUF421.41 +0.08% PLN/HUF91.95 0% RON/HUF76.99 -0.02% CZK/HUF16.12 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34% BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
elektromos autók
General Motors

Nem jött be a várva várt áttörés: óriási veszteséget szenved el az autóipari óriás – az átmenet lassulásával azonban időt is nyerhet

Noha óriási összeget költött az elektromos autók fejlesztésére és gyártására az autógyártó, az átmenet lassítása érdekében is lobbizott. A GM most 1,6 milliárd dolláros veszteséget kénytelen elkönyvelni az elektromos autókhoz kapcsolódó beruházásain.
K. B. G.
2025.10.14, 21:15

Csökkenti elektromosautó-gyártási kapacitását a GM, miután szeptember végén lejártak a villanyautók vásárlását támogató adókedvezmények, miközben a kereslet továbbra is elmarad a várakozásoktól.

An,Electric,Car,Plugged,In,On,Charge,On,A,Residential
A GM egyelőre képtelen nyereséges elektromos autókat gyártani / Fotó: William Barton / Shutterstock

Hiába az óriási beruházások, a GM elektromos autói nem hódították meg Amerikát

Az amerikai autógyártó óriási összegeket szánt az elektromos autók fejlesztésére és gyártására, így 2021-ben még 35 milliárd dollárt különített el az elektromos autókra és az önvezetésre. A pénzből egyebek mellett új modellek és akkumulátorok fejlesztésére és hagyományos gyárak átalakítására költöttek, de közben a cég kitartóan lobbizott az elektromos autók terjedését segíteni hivatott szabályok fellazításáért is, mondván, a fogyasztók még nem állnak készen a váltásra. 

2021-ben ugyanakkor még a céget vezető Mary Barro is arról beszélt, hogy 2035-re a GM teljes kínálata elektromos autókból fog állni. 

Ám idén a Trump-adminisztráció és az amerikai törvényhozás számos üzemanyag-fogyasztási és más, az elektromos autók terjedését ösztönző szabálytól szabadult meg, miközben a GM elektromos autó eladásai tavaly is elmaradtak a várttól. Az elektromos autók áttörésének elmaradása miatt a Ford tavaly 5 milliárd dollárt vesztett a villanyautókon.

A legújabb amerikai változások így adhatnak némi időt az autógyártónak, hogy tovább értékesítse nyereséges robbanómotoros modelljeit miközben fejleszti egyelőre veszteséges elektromos kínálatát – írja a The Wall Street Journal.

Az adókedvezmények kivezetésével összeomolhat az elektromos autók piaca a tengerentúlon

Az elektromos autók terjedésének növekedése stagnált az Egyesült Államokban, ám szeptemberben a vásárlók megrohamozták a szalonokat, hogy a hónap végén lejáró 7500 dolláros adókedvezményt még igénybe tudják venni, így 

a harmadik negyedévben a GM is rekordmennyiségű elektromos autót adott el

Azonban az ösztönzők kivezetésével az autógyártók a kereslet összeomlásával számolnak.

Ezért kedden a könyvvizsgáló bizottsággal egyeztetve a GM 1,6 milliárd dolláros leírást könyvelt el az elektromos autókhoz kapcsolódó beruházásain, amiből 1,2 milliárd dollár a gyártási kapacitások visszanyeséséhez, 400 millió dollár pedig a korábbi szerződések felmondásához kapcsolódik. Az összeg az autógyártó éves forgalmának ugyan kevesebb mint 1 százaléka, ám az iparágat jellemző alacsony haszonkulcsok miatt az elmúlt 12 hónap nyereségének közel a negyede.

Ráadásul a GM az autóipari vámokhoz kapcsolódóan is 4-5 milliárd dolláros többletköltséggel is számol idén, amit a költekezés visszafogásával és a belföldi termelés felpörgetésével tervez ellensúlyozni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.