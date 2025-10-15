Deviza
Gotion High-Tech
elektromos autóipar
Volkswagen
szilárdtest-akkumulátor
akkumulátor

Megvan az eddigi legjobb akkumulátor az elektromos autókba: a Volkswagen dicsekszik vele, de Kínáé az érdem – egymillió kilométert is kibír

Az új technológia akár egymillió kilométeres élettartamot és ezer kilométeres hatótávot kínálhat. A Gotion High-Tech elindította a Jinshi Battery szilárdtest-akkumulátorának kísérleti gyártását, a Volkswagen támogatásával.
VG
2025.10.15., 05:50
Fotó: Bloomberg

A Volkswagen támogatásával működő Gotion High-Tech kedden bejelentette, hogy elindítja a Jinshi Battery nevű, teljes szilárdtest-akkumulátor próbagyártását. A forradalmi technológia akár egymillió kilométeres élettartamot kínál, és új korszakot nyithat az elektromos járművek hatótávjában – írta az E-cars.hu.

Inside The Volkswagen AG VW ID.3 Automobile Factory volkswagen
A Gotion High-Tech elindította a Jinshi Battery szilárdtest-akkumulátor kísérleti gyártását, a Volkswagen támogatásával / Fotó: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Nyolc év kutatás és fejlesztés után ipari mérföldkőhöz érkezett a szilárdtest-technológia: a Volkswagen részben tulajdonában lévő kínai Gotion High-Tech megkezdte a Jinshi Battery kísérleti gyártását. A cég szerint ezzel elindult a szilárdtest-akkumulátorok ipari méretű bevezetésének korszaka Kínában.

A Jinshi Battery fejlesztése 2016-ban indult, és a Gotion több anyagtudományi újítást is bevezetett. A szulfidalapú szilárd elektrolit mikronizált összetevőkből épül fel, a katód egykristályos, ultravékony bevonatot kapott, az anód pedig háromdimenziós, mezopórusos szilíciumstruktúrát használ. 

Az eredmény: mintegy 40százalékkal magasabb energiasűrűség, mint a jelenlegi lítiumion-akkumulátoroké.

A Gotion közlése szerint a Jinshi Battery minden biztonsági vizsgálaton átesett, beleértve a 200 Celsius-fokos hőkamrát, a szögátszúrást és az összenyomást is. Az első, 0,2 GWh kapacitású pilotüzem már kizárólag kínai gyártású berendezésekkel működik, és 90 százalékos hozamot ér el.

A vállalat a fejlesztések során 60 százalékkal növelte a szulfid elektrolit ionvezető képességét, és közel a felére csökkentette a gyártási előfeszítési nyomást – ez utóbbi javítja a cellák egyenletességét és tartósságát. Egyéves tesztelés alatt a cellák kapacitása 150 százalékkal nőtt az első prototípushoz képest.

Volkswagen: nagyobb hatótáv, nagyobb élettartam

A Gotion adatai szerint az új akkumulátor több mint háromezer töltési ciklust bír el, ami akár egymillió kilométeres élettartamot jelent. Az akkucsomag szintjén 280 Wh/kg energiasűrűség érhető el, ami egyetlen töltéssel ezer kilométeres hatótávot is biztosíthat. A rendszer –20 és +85 Celsius-fok között is stabilan működik, a prototípus járművek pedig már tízezer kilométeren át bizonyítottak közúti körülmények között.

A Gotion most egy 2 GWh kapacitású gyártósor kiépítését tervezi, amelyhez iparági becslések szerint akár 273 millió dollárnyi beruházásra lehet szükség. 

A cél, hogy 2027-re meginduljon a kis szériás járműintegráció, 2030-ra pedig a tömeggyártás is elkezdődhet.

A technológiát nemcsak az autóiparban, hanem az elektromos légi járművekben (eVTOL) is hasznosíthatják. A Gotion az EHanggal dolgozik együtt, hogy a szilárdtest-megoldást a városi légi mobilitásban is alkalmazzák.

A Volkswagen számára ez a projekt kulcsfontosságú lépés az elektromobilitás következő generációjához vezető úton. A Jinshi Battery nemcsak a kínai piacon, hanem globálisan is új korszakot nyithat – ahol az elektromos autó hatótávja és tartóssága végre valóban versenyképes lehet a belső égésű motorokkal.

Ez áttörés, most tényleg eljön a filléres elektromos autók kora: kész az új kínai akkumulátor, a Debrecenben gyárat építő CATL már árulja is

A lítiumion-technológia uralta évek után új és erős szereplő készül belépni az elektromosenergia-tárolók világába: a nátriumion-akkumulátor.

 

