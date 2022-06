A V4 jelentősége amiatt is kiemelt, hogy az összefogásra nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is szükség van

– mutatott rá Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület konferenciájának megnyitó előadásában. Az esemény a V4 közlekedési vezetői tanácskozásának csütörtöki kísérő rendezvénye volt. Kövesdi Szilárd szerint a klímapolitikai célkitűzések a vasút nélkül nem érhetők el.

Fotó: Hungrail

Hat nagyot kellene lépni

A konferencián Kovács Imre, az RCH Hungária Zrt. igazgatóság elnöke egy hat pontos intézkedési programot fogalmazott meg. Kiemelte, hogy a meglévő egyes kocsi támogatással már kimutatható úgy teljesítménynövekedés, hogy közben 2022-ben csökken a vasúti közlekedés aránya. Ugyanakkor szerinte további támogatásokra is szükség lenne, például a kombinált fuvarozás terén, továbbá kezelni kell a villamos vontatási energia drasztikus drágulását. Középtávon indokolt a beszerzési metódus felülvizsgálata is. Az iparvágányok témáját napirenden kell tartani, a vágányzári koordináció hiánya szintén nehézséget okoz. Oldani kell a túlszabályozottságon, mert az új előírások csak ráépülnek a meglévőkre, a felülvizsgálat pedig elmarad. Jelenleg túl nagy a vasúti infrastruktúra is, be kell látni, hogy ekkora hálózatot fenntartani már nehézségekbe ütközik. Ez persze nyilván nem csak üzemgazdasági, hanem politikai kérdés is.

Fotó: Hungrail

A MÁV is termelne áramot?

Az előbbiekkel részben egyet értve Virág István, a MÁV Zrt. pályaműködtetési vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a szinten tartó karbantartás nem oldható meg forrás nélkül, de kiszámítható tulajdonosi akaratra is szükség lenne. Jelenleg mindig csak azokon a pontokon történik beavatkozás, amelyeken már nagy a gond. Ugyanakkor egy vonal nem számolható fel úgy, hogy az egyéb eljutási infrastruktúrát nem hozzuk helyzetbe. A MÁV is szeretne elmozdulni a saját energiatermelés irányába.

Fotó: Hungrail

Közútról vasútra

Hegyi Zsolt, a MÁV-Start Zrt. szolgáltatásfejlesztési és értékesítési megbízott vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a társaságnál mostanra az igényekhez jobban illeszkedő struktúrát hoztak létre, amely alkalmas akár egy-egy út részleteiben történő közútról vasútra terelésére. A járműflotta is egyre inkább fejlődik, az e-jegy önmagában környezetkímélő, mivel pedig mindenki magának készíti el, csökkenti a személyes jelenléti igényét is.

Fotó: Hungrail

A konferencián szó esett a nagysebességű hálózatokról, a digitalizációs eredményekről és a nagyobb fejlesztési projektekről esett szó, három szekcióban.