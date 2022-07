Pro Vitán felül áll, hogy a klímabérlet a rendkívül kedvező árazásán túl is számos előnyt hordoz magában. Képes lehet arra, hogy olyanokat is bevonzzon a tömegközlekedés használatába, akik egyébként ki sem próbálnák ezt az utazási formát. Élénkítheti a belföldi turizmust, amelynek különösen a Covid-utáni (?) időszakban minden támogatásra szüksége van. És természetesen markáns zöld üzenetet is képvisel, hiszen végeredményben az autós felhasználói kör számára jelenik meg elszívóerőként. Kontra Ezzel párhuzamosan viszont olyan kockázatokkal is bír, amelyekkel a döntéshozónak okvetlenül számolnia kell, mielőtt engedélyezi az alkalmazását. Az egyik legkardinálisabb talán éppen a népszerűsége, ami tömegjelenetekhez és túlzsúfoltsághoz vezethet. Ennek németországi bekövetkezéséről a VG éppen tegnap írt. Ebből következik, hogy – különösen a csúcsidőszakokban – kapacitásbővítést kellhet végrehajtaniuk a szolgáltatóknak, aminek komolyabb finanszírozási igénye lehet. Kérdés, hogy ez milyen forrásból fedezhető.