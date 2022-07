Teljes gőzzel beindult a strandszezon, a felújításra váró Király és a Rác fürdő kivételével minden fővárosi strand és fürdő, összesen 11 komplexum van nyitva, méghozzá a hőségriadóra tekintettel este nyolcig meghosszabbított nyitva tartással - tájékoztatta a VG-t Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója.

Hétköznapokon is annyian keresik most fel a strandokat, mint máskor hétvégén, konkrétan a máskor szokásos 10-11 ezer helyett most több mint 18 ezer látogatót fogadtak például szerdán a budapesti fürdők.

Érdemes már a strandra indulás előtt tájékozódni, hogy nem telt-e meg a kiszemelt fürdő, mert mindenhol maximalizálva van az egyidejűleg fogadható látogatók létszáma. Előfordulhat, hogy a főként gyerekekkel is szívesen látogatott Palatinus és a Paskál már nem tud több vendéget fogadni, miközben a Rómain, vagy Csillaghegyen, vagy a Pünkösdfürdőn épp csak 50 százalékos a kihasználtság - mondta a fővárosi önkormányzat fürdőüzemeltető cégének vezetője.

Egész évben nyitva a Gellért

Jó hír, hogy a Gellért fürdő nem zárt be, mert a szálloda felújítása csúszik, sőt, így még akár az év végéig is nyitva maradhat, ha sikerül összehangolni a működést és a szomszédos hotelben várható munkálatokat - mondta Szűts Ildikó. Hozzátette, hogy az egyébként felújításra váró Gellértben elvégezték az összes szükséges karbantartást és javításokat, hogy a megtoldott üzemelés biztonságos legyen.

Fotó: MATTES RENE / HEMIS.FR / AFP

Jövőre már biztosan bezár a Gellért, de kinyithat a Rác fürdő, aminek átvizsgálásával éppen most végeztek az eredeti tervezők, akiknek kizárólagos szerzői joga van a tervek módosítására - tudtuk meg. Jó hír, hogy az évtizede zárva tartó épület statikailag megfelelő állapotban van, viszont a régi részben salétromosak a falak és a teljes villamoshálózat, a szivattyúk, gépészet egésze használhatatlan, cserére szorul, hogy az új szabványok szerint megkaphassa a fürdő a működési engedélyt.

Korábban 2,5 milliárd forintot tervezett a BGYH vezetősége a Rác fürdőben szükséges felújításokra, de a pontos összeg csak a várhatóan ősszel megjelenő közbeszerzési eljárás során derül majd ki.

A Király fürdő továbbra is zárva marad, méghozzá bizonytalan ideig, mert egyelőre a Gellért és a Rác viszi el a rendelkezésre álló forrásokat.

Kedvezményes belépők és bérletek

Június elsejétől, a magyarok által látogatott strandokon 9 százalék körüli mértékben, a történelmi fürdőkben mintegy 20 százalékkal drágultak a belépőjegyek, a nagy bérletek ára pedig 10-14 százalékkal nőtt. A külföldi turisták körében kihagyhatatlan budapesti attrakciónak számító történelmi fürdőkben érvényesített áremelés valós hatását azonban elvitte a forintgyengülés, a legutóbbi, 2019-es áremeléskor még 316 forintos euró most 400 forint körül jár, vagyis a turistáknak valójában kevesebbe kerülnek a jegyek, számukra nagyon olcsó Budapest.

A belföldi vendégeknek a különböző bérletkonstrukciókkal és az egyre népszerűbb és 2018 óta változatlan árú Zsigmondy Klubkártyával lehet olcsóbban fürdőzni.

A Zsigmondy Klubkártya kiváltásával, ami 5000 forintos egyszeri összeg, a tulajdonosa egy évre jelentős kedvezményre tesz szert a Széchenyi, Gellért és Rudas fürdőkbe. A klubtagok napi egy alkalommal akár négy órán keresztül, élvezhetik a fürdők által nyújtott szolgáltatásokat, július 4-től alkalmanként 3500 forintért.

Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

2021. június 1-jétől a BGYH megújította hagyományos bérletkonstrukcióit, az alkalmak számának növelésével és a nagyobb átjárhatóság jegyében, így vendégeik megújult rendszerben választhatnak preferenciáik és fürdőlátogatásuk gyakorisága szerint.

A NEAK térítési díjak 2012 óta nem változtak, ezek körében szolgáltatástól függően 5-20 százalékos emelést hajtottak végre július 1-jétől. Legnagyobb emelést a komplex kezelés esetén tapasztalhatnak a vendégek, hiszen ott a több szolgáltatás árának emelkedése is megjelenik, de van szolgáltatás, ami csak 100 forinttal kerül többe.

Napszaktól, életkortól is függ az ár

Aki nem csúcsidőben akar és tud strandolni, élhet a különböző árú és mértékű kedvezményt jelentő konstrukciók előnyeivel, az egyes fürdőkben különféle kedvezményes jegyek kaphatók.

Online jegyvásárlásért 5 százalék kedvezmény jár, kivéve a Széchenyi, Gellért, Rudas fürdőket.

A Széchenyiben van viszont délutáni jegy, ami 300 forinttal olcsóbb, mint a napijegy.

A Gellért és a Rudas is jutalmazza a törzsvendégeket, érdemes tájékozódni az árakról külön-külön is.

Nyugdíjas és diákjegyet kínál a Lukács és a Dandár fürdő, a Paskálban a 3 és 4 fős családi jegy mellett kedvezményes a gyerekjegy és a délutáni csobbanás is olcsóbb.

A Palatinus a Paskálhoz hasonló kedvezményeket kínál a konstrukciókat illetően.

A gyerek, diák, nyugdíjas, családi jegy a többi budapesti strandon is hagyományosan elérhető, így a Pünkösdfürdői, a Római, a Pesterzsébeti és a Csillaghegyi fürdőben egyaránt.

A gyorsabb kiszolgálás érdekében a Széchenyiben és a Palatinusra jegyautomatákat telepítettek.

Kerületi együttműködések

Az I., a II. és a III. kerületben a nyugdíjasok tudnak megadott napokon a Lukácsba menni kedvezményes áron.

Az I. kerületi nyugdíjasok szerdán, a II. és III. kerületi nyugdíjasok minden csütörtökön 1000 forintért mehetnek be a Lukács fürdőbe lakcímkártya és a nyugdíjas igazolvány felmutatásával.

A III. kerületi nyugdíjasoknak egy vouchert is kell igényelniük a kedvezményhez. Emellett a a III. kerületi lakosoknak a Csillaghegyin, a Rómain, és a Pünkösdfürdőn is van még kedvezmény.

Pesterzsébetieknek a Pesterzsébet kártyával a felnőtt alapzónás belépő árából 15 százalékos kedvezményt adnak a kerületben üzemelő fürdőben, a zuglóiak pedig a Zugló kártyával a teljes árú belépőből kapnak 10 százalék kedvezményt a Paskálban.

A társaság célja, hogy a hazai vendégeiknek továbbra is tudjanak kedvezményes lehetőséget biztosítani, ezért alakították ki a különféle speciális lehetőségeket.

A legolcsóbb és a legdrágább strandok

Fotó: Kuklis István / Délmagyarország

Legolcsóbban strandolni Pünkösdfürdőn lehet, ahol a négyfős családi jegy hétköznap 5800 forintba, hétvégén 6100 forintba kerül, ugyanekkor a Római fürdőben 7700 forintot, hétvégén 8600 forintot kell fizetni a családi jegyekért. A harmadik legolcsóbbnak a csillaghegyi strand számít, ahol 8200-9100 forint az idei ár e speciális jegytípus kategóriájában. Pesterzsébeten és a Paskálon egyformán 9200 forint a négyfős hétköznapi családi jegy, hétvégén viszont 10100 forint.

Családi jegyért legtöbbet a Palatinuson kell fizetni, ahol hétköznap 10100 forintért, hétvégén 11300 forintért jut be négy fő.

Pozitívum, hogy három fős családi jegyeket is lehet kapni mindenütt, amivel két felnőtt egyetlen gyerekkel is bemehet kedvezményes áron.

A teljes árú jegyek között is nagy a szórás.

A legolcsóbban strandolni Pünkösdfürdőn lehet, ahol a felnőtt belépő hétköznap-hétvégén 2700-3000 forint, a lista élén a történelmi fürdők, a Széchenyi, Gellért, Rudas trió van, hétköznap a Rudas 6500 forintért, a másik két fürdő 7100 forintért látogatható, hétvégén viszont a Rudas viszi a prímet 8500 forintos belépőárral, aminél csaknem ezer forinttal kevesebbet, 7600 forintot kérnek a Gellértben és a Széchenyiben is. Aki a történelmi fürdőkbe szeretne járni, azoknak javasolt a Zsigmondy kártya kiváltása.

Az elmaradhatatlan lángos

A strandbüféket és éttermeket a BGYH Zrt. üzemeltetésre bérbe adja. A bérlők szabadon határozzák meg áraikat, de a vezérigazgató külön, és személyesen kérte a vállalkozások vezetőit arra, hogy mértéktartóan határozzák meg áraikat.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A nagy hőségben biztonságosabb a helyben készült, végig a megfelelő hőfokon hűtött ételek és italok fogyasztása, erre érdemes, ha lehet plusz pénzt szánni - tanácsolja a cég vezetője.

Az ételek alapanyaga közismert mértékben drágul, a tavalyi és az idei vendéglői árak között hivatalosan és országszerte 15-30 százalékos különbségekről nyilatkoztak az ágazati illetékesek. Az adóemelések és a nyersanyagok árváltozása miatt ilyen nagyságrendű drágulásra számíthatnak a strandra készülők is.

Nyári programok a strandokon

A jól ismert Sparty program mellett a Széchenyiben júniustól péntekenként elindították a Color Bath relaxálós, fényfestéses, lézeres estéket, a Fesztiválakadémia is ellátogat a Széchenyibe , a Legends festivál-sorozat egyik helyszíne a Pesterzsébeti fürdő lesz. Júliusban három alkalommal (12-én, 19-én és 26-án) mozizós este lesz a Széchenyiben. Folytatódik az éjszakai fürdőzés (Night edition) a Pesterzsébeti fürdőben. Az Eleven park a nyáron 10 héten kitelepül egy-egy strandra.

A Sziget-fesztivállal idén is lesz együttműködés, és természetesen készülnek a július 30-i strandok éjszakájára - tudtuk meg.