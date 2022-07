A VG hivatalos forrásokból úgy értesült, hogy

továbbra is 2022. december 31-ig van lehetőség kérelmet benyújtani a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására, az érvényes határozattal kötött szerződéseket pedig kifizeti a Magyar Államkincstár.

Fotó: Ádám János / Észak Magyarország

Ennek megerősítése azért fontos, mert az egy hete megjelent Magyar Közlönyben szerepelt egy kormányhatározat a 2022-es „költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről”, amelynek része volt egy hárommilliárd forintról szóló elvonás a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának soráról. Ez alapján pedig mind a vásárlók, mind pedig az értékesítők részéről felmerült a kérdés, hogy a forráscsökkentés vajon hogyan befolyásolja a program lebonyolítását.

Jelen állás szerint tehát sehogy, az eredetileg is az idei év végéig biztosított kormányzati dotáció keretei változatlanok.

A hárommilliárdos mínusz azért is érdekes, mert a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányhatározat nem tartalmaz sem támogatási korlátot, sem támogatási maximumot, illetve nem szerepel benne a forráskimerülés lehetősége sem. Ilyen elutasítási indoklás nincs a vonatkozó jogszabályban.

Vagyis eleve nehéz megmondani, hogy a forráscsökkentés mekkora súlyú a teljes programra vetítve. Könnyen lehet, hogy a karcsúsítás mindössze azért következett be, mert piaci – az új járművek szállítási határideje jellemzően a rendeléstől számított 1-1,5 év – és keresleti okokból egyszerűen nincs szükség erre az összegre nagycsaládos autóvásárlási előirányzatban.

Akárhogy is, az érvényes jogszabályi feltételeknek megfelelő igénylést az év hátralévő részében továbbra is be lehet nyújtani.

Erre pedig a Magyar Államkincstár csak pozitív határozatot hozhat, ami pedig pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, így köteles kifizetni.

Ennek meglehetősen szilárd jogi alapja van: egy véglegessé vált hatósági határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) alapján az azt meghozó hatóságnak, jelen esetben a Magyar Államkincstárnak muszáj végrehajtania. Ráadásul a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása ebből a szempontból duplán is biztosított, mivel az államháztartásról (Áht.) szóló törvény szerint is kötelezettségvállalásnak minősül, vagyis az államkincstár az Áht. értelmében is köteles kifizetni.

Ez tehát most a helyzet a 2019 júliusában startolt nagycsaládos autóvásárlási programmal, amely legfeljebb 2,5 millió forint direkt állami hozzájárulást ad a vételárhoz. Ezzel a vásárlók és az autószalonok is mindaddig számolhatnak, amíg a vonatkozó jogszabályok nem változnak. A kormányzati intézkedés egyébként kifejezetten népszerű: Novák Katalin még családügyi miniszteri minőségében szűk egy éve jelentette be, hogy már 34 ezren éltek a lehetőséggel, akik összességében mintegy 60 milliárd forintnyi támogatásban részesültek, a költségvetés terhére.