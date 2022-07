Elsősorban magunkra számíthatunk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A kormányfő nem tartja célravezetőnek azt a megoldást, hogy valakik Brüsszelben azt gondolják, hogy az energia kérdését majd megoldják. Nekünk magyaroknak a saját kezünkben kell, hogy legyen minden eszköz – tette hozzá a kormányfő.

Nem működik a háború elgondolásunk

Volt egy stratégiánk, amely négy pilléren nyugodott, azt gondoltuk, hogy az amerikai tisztekkel megerősített ukrán hadsereg le tudja győzni Oroszországot, de ez aligha lehetséges. A második elgondolás az volt, hogy a szankciók majd megrendítik az orosz vezetést. A harmadik elgondolás pedig, hogy a bennünket a szankciókat kivető országokat is elérnek, az emberek meggyötrése nélkül is képesek leszünk kezelni. A negyedik szerint a világ majd belátja, hogy igazunk van és mellénk fognak állni és lesz egy világegység. De a világ nem velünk van – fogalmazott a magyar kormányfő.

Fotó: Fischer Zoltán / MTI

A békére kell alapozni az új stratégiát

Számos ország, amely a szankciókat kezdeményezte, azt hangsúlyozta, hogy meg lehet oldani az orosz olaj és gáz nélkül. A magyar kormány jelezte, hogy nincs elég kapacitás. A miniszterelnök szerint az új stratégiának a békére kell összpontosítania.

A szankciók és a fegyverszállítás nem vezetnek eredményre

– hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, hogy az amerikaiaknak kulcsszerepük lenne a helyzet rendezésében, szerinte egy új európai biztonsági rendszerről kellene megállapodni.

Magyarországnak lesz elég gáza

Ha valamelyik országban elfogy a gáz, akkor más országokból vehet el, ez nem más, mint einstand, tette hozzá. Szijjártó Péter szerepét emelte ki, aki évek óta sokat tesz azért, hogy diverzifikálják az energiaforrásokat.

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Az oroszokkal való üzletet a nyáron nyélbe üthetik a kormányfő szerint. Ugyanakkor jelezte, hogy nekünk a bajunk a gáz ára, amely a legutolsó hat napban 160 dolláról felment 200 dollárig.

Le kell jönni a gázfogyasztásról

A miniszterelnök szerint segíteni kell az embereket, hogy le tudjanak jönni a gázfogyasztásról. Horváth Lászlót megbízták, hogy a mátrai erőmű leállított blokkjait indítsa újra, továbbá betiltották a tűzifa kivitelét, valamint kályha- és kazánprogramot indít el Palkovics László vezette minisztérium.

2000 milliárdba került volna a rezsicsökkentés fenntartása

Magyarországon egy okos rendszert építettek ki, amelynek az volt az értelme, hogy a családok megsegítése érdekében rögzítették az árakat, ugyan mozgott az ár a világpiacon, de ezt meg tudták tartani. Ha magasabb volt a piaci ár, akkor a költségvetés ez kipótolta. Ez 2022-ben felugrott, ha kivetítjük az év végére, akkor a korábbi 650 milliárdról 2000 milliárdra felugrott volna. A magyar gazdaság jól teljesít, de ezt képtelen kitermelni – tette hozzá a kormányfő.

Jelentős összeget spórolnak meg a magyarok a módosított rezsicsökkentéssel

Ezért olyan döntést hoztak, hogy minden magyar család megkapja a rögzített árat az átlagfogyasztásig, ezzel minden magyar család spórol az átlagfogyasztás mértékéig. Úgy látja, egy magyar család az áramnál 56 ezer, a gáznál 143 ezer forintot spórolnak. Aki az átlag fölött fogyaszt, az vagy spróroljon, vagy keressen többet, amiből ki tudja fizetni.

Október vízválasztó lesz

A kormányfő szerint egyelőre ez tartható, de október vízválasztó lesz, hogy Európa egy háborús gazdasági helyzetbe kerül-e. Nem akartak olyan helyzetet, hogy az energiaszolgáltatók profitot keressenek a lakosságon. Meg akarták akadályozni, hogy miközben nő a terhük, az állami cégek az ő fogyasztásukon profitot realizáljanak, ezt levágták.

Meghosszabbítja a kormány az 5 százalékos lakásáfát

A miniszterelnök szerint a kormány ölbe tett kézzel is nézhetné az eseményeket, ahogy 2008–2009-ben történt, azonban ehelyett ő azt mondja, hogy védekeznünk kell. „Harcolni fogunk a recesszióval, azért, hogy minden munkahelyet meg tudjunk védeni, harcolni fogunk azért, hogy a rezsi ne vigye el a családok jövedelmét – fogalmazott a kormányfő. Felállítottak egy kabinetet, amely arról döntött, hogy az 5 százalékos lakásáfa nem ér véget idén december 31-ig, ezt két évvel meghosszabbították.

Európának nincs pénze a háborúra

50 milliárd dollárt beletoltak Ukrajnába, de Európának nincs ennyi pénze, egyedül Amerikának van erre pénze. Az egész háborúban az USA az egyedüli meghatározó hatalom. A miniszterelnök bízik benne, hogy lesz Amerikában egy választás, ahol képviselőket és szenátorokat választanak, a külpolitikában is változást hozhat el.

Hatalmas károkat okoz az aszály

A miniszterelnök is látja, hogy az aszály sújtja az országot, „ez elég nagy baj”, a magyar gazdaságnak komoly bevétele van a mezőgazdaságból, szerinte történelmileg is egy agrárország vagyunk. Azt látják, hogy Magyarország élelmiszer-ellátása nincsen veszélyben, elvileg lesz export is, a megszokottnál kisebb, ami bevételkiesést okoz az országnak. A kárenyhítési alapból fizetik a károkat, ez az alap azonban teljesen kimerült, ha erre alapoznának, akkor a gazdák is tönkremennének. Létrehoztak egy munkacsoportot, hogy intézkedéseket tegyenek a gazdák megsegítésére, a döntések véglegesítése még egy hétbe telik, de a gazdák kapnak segítséget – jelezte a kormányfő.