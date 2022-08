Bejelentés: a Covid után is elérhető maradhat a Diákhitel Plusz

A hitelkamatok emelkedése és a háborús infláció ellenére továbbra is igénybe vehetnek kamatmentes vagy a piacinál több mint 10 százalékkal alacsonyabb kamatozású diákhitelt végzettségük megszerzéséhez a hallgatók. Rákossy Balázs, a Diákhitel Központ vezérigazgatója a VG-nek elmondta, a járvány miatt bevezetett, már csak szeptember 30-ig igényelhető kamatmentes, szabad felhasználású Diákhitel Plusz lett mára a legnépszerűbb konstrukció, ezért jelenleg is egyeztetések folynak arról, hogy hosszú távon is igényelhessék a hallgatók.

3 órája | Szerző: Nagy Kristóf

Páratlan lehetőség Magyarországon a diákhitel, más országban nem léteznek a hazaihoz hasonló, állami támogatással, állami garancia mellett nyújtott kamatmentes vagy rendkívül kedvező kamatozású kölcsönök a felsőoktatásban és a szakképzésben tanulóknak – hangsúlyozta a VG-nek Rákossy Balázs. A Diákhitel Központ vezérigazgatója kiemelte: a piaci kölcsönök emelkedő kamata és a háborús infláció még inkább felértékeli a hallgatók számára elérhető termékeket. A tandíjra kamatmentes diákhitel igényelhető A Diákhitel Központ vezetője felidézte: 2001 óta érhető el a kimondottan a felsőfokú végzettség megszerzését elősegítő, részben állami támogatású, részben piaci, állami garanciavállalás mellett nyújtható diákhitel. Rákossy Balázs: a piaci kölcsönök emelkedő kamata és a háborús infláció még inkább felértékeli a diákhiteltermékeket. Fotó: Veres Viktor A szabad felhasználású Diákhitel1 az önköltség mellett a főiskolai, egyetemi évek alatt a fiatalok megélhetését is támogatja – emelte ki Rákossy Balázs. A Diákhitel2 azoknak a legnagyobb segítség, akik nem jutottak be az államilag támogatott képzésekre, de a költségtérítéses képzések tandíját önerőből nem tudnák kifizetni. A diákhitel népszerűségét jól mutatja, hogy az elmúlt húsz évben mintegy 400 milliárd forint kedvezményes kölcsönhöz jutottak a hallgatók. Magyarországon nem lehet pénzkérdés a diploma A vezérigazgató emlékeztetett, hogy a legrégebb óta igénybe vehető, szabad felhasználású Diákhitel1 kamata most 4,99 százalék, míg a hasonló célokra is igényelhető piaci, szabad felhasználású, fedezet nélküli személyi kölcsönök kamata már szinte minden pénzintézetnél meghaladja a 15 százalékot. A kereskedelmi bankok által nyújtott kölcsönök feltétele ráadásul szinte minden esetben az igazolható, munkaviszonyból származó jövedelem, a diákhitelek felvétele esetében azonban elég csak egy igazolás a hallgatói jogviszonyról. Sok diáknak akár a diákhitel segítheti a tanulmányok finanszírozását. Rákossy Balázs kiemelte: a diákhitel igénylése egyszerű, mindössze két alapvető feltételnek kell eleget tenni: az egyik a már említett hallgatói jogviszony megléte,

a másik az életkor, diákhitelt 45 éves korig lehet igényelni, a szeptember 30-ig még igényelhető Diákhitel Pluszt pedig 55 éves korig. A diákhitel évente több tízezer hallgatónak nyújt lehetőséget a felsőfokú végzettség megszerzéséhez, a költségvetési támogatás pedig az államnak is jó befektetés, mert mindenkinek az az érdeke, hogy minél több magasan képzett fiatal kerüljön ki a munkaerőpiacra – emelte ki Rákossy Balázs. Kamatmentesen is finanszírozható az önköltség A 2001-es indulás óta bővült a diákhitel-konstrukciók köre. A félévenként legfeljebb 1,5 millió forint összegig igényelhető Diákhitel1 alacsony kamatozású, szabadon felhasználható. A 2010-es évek elején jelent meg a Diákhitel2, amely kamatmentes, és akár az önköltség teljes egészére is fordítható, így azoknak sem kell lemondaniuk a diplomáról, akik nem kapnak ösztöndíjat, de önerőből nem tudnák megfizetni a tandíjat. A koronavírus-járvány miatt bevezetett Diákhitel Plusz mára a legnépszerűbb konstrukcióvá vált – hangsúlyozta a vezérigazgató. A kormány ezért arról döntött, hogy meghosszabbítja a Diákhitel Plusz igénylésének határidejét. Szeptember utolsó napjáig kérhetik a hallgatók a kamatmentes, szabadon felhasználható, vagyis nemcsak a tandíjra fordítható kölcsönt. Az adatok azt mutatják, hogy évente átlagosan 25-26 ezren igénylik a diákhitelek valamelyikét. A legnépszerűbb Diákhitel Pluszt átlagosan 15-16 ezren igénylik. Ezt követi a Diákhitel1 átlagosan 6000 igénylővel. A kölcsönfelvételre a félévek elején van lehetőség. Akár a teljes tartozását elengedi az állam Fontos, hogy a kormány családokat támogató, gyermekvállalást ösztönző intézkedései további könnyítést nyújtanak a diákhitelüket már törlesztőknek. A tartozás részbeni vagy teljes elengedésének lehetőségével eddig közel 10 ezer édesanya élhetett. Ha a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor a tartozás felét, a harmadik gyermek megszületése után a teljes diákhitel-tartozást elengedi a Diákhitel Központ. A tapasztalatok igazolják, nincs ok az aggodalomra Noha sokan tartanak bármilyen hitel felvételétől, a diákhitel biztonságos. Az esetleges fizetési nehézségekkel küzdők is segítséget kapnak, többféle törlesztéskönnyítő megoldást kínálnak nekik. Fotó: Shutterstock Rákossy Balázs ugyanakkor megjegyezte, a hitelszerződések kevesebb mint 1 százalékában merült fel fizetési nehézség. Ez azt mutatja, hogy egyrészt a devizahitelválság után hozott szabályok megfelelő védelmet nyújtanak a túlzott eladósodás ellen, másrészt a fiatalok is tudatosabbak, előre terveznek, így jobban átgondolják pénzügyeiket. A központ vezetője rámutatott: a legfrissebb adatok szerint 503 500 forint a bruttó átlagkereset. Az átlagos havi minimum elvárt törlesztőrészlet a Diákhitel1-nél 18-19 ezer forint,

a Diákhitel2-nél 13 ezer forint,

a Diákhitel Plusznál pedig kevesebb mint 10 ezer forint. Ez azt mutatja, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők a bérükből nehézségek nélkül tudják törleszteni a diákhitelt. A piacion elérhető kölcsönökkel ellentétben ráadásul az előtörlesztésre kamatmentesen, előtörlesztési díj nélkül van lehetőség. Hosszú távon maradhat a Diákhitel Plusz Rákossy Balázs kérdésünkre elmondta, jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások a kedvezményes lehetőségek kiterjesztéséről. Ezek közül kiemelendő, hogy a Diákhitel Plusz hosszú távon elérhető maradjon. A konstrukciót eredetileg a koronavírus-járvány idejére vezették be, de a háborús helyzet indokolttá teszi a népszerű konstrukció igénylésének meghosszabbítását. Kedvező hatása lenne emellett, ha a Magyarországon tanuló külföldieknek is elérhető lenne a diákhitel, erről is folynak egyeztetések – ismertette Rákossy Balázs, de nyomatékosította, hogy ezek egyelőre csak tervek. A jelenlegi, háborús, bizonytalan gazdasági helyzetben a költségvetés adta mozgástér alapján születhet döntés ezeknek a terveknek a megvalósításáról, konkrét intézkedésekről egyelőre nem született döntés.

