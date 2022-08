Itthon elmaradt a várt csapadék Elmaradt a hét végén is az esőzés, hiába érkezett meg a hidegfront, az aszály tovább tombol. A gazdálkodók a most már ismert agrárkárenyhítési rendszeren túl egyéb segítséget is kapnak a kormánytól – derül ki a VG.hu elemzéséből. A búzánál elkönyvelt mintegy 25 százalékos terméskiesés után mára a kukoricaállomány az Alföldön és Közép-Magyarországon a területek nagy részén megsemmisült, és most már a Dunántúl termését fenyegeti. Az alföldi területeken a gyepek is teljesen kisültek, a gazdálkodók nem tudnak legeltetni és kaszálni. A helyzet az ágazatban rendkívüli, az alföldi területeken tragikus.