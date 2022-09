Az idén az áram árának emelkedése nincs hatással a Magyar Telekomra, mert a vállalat 2021-ben előre lekötötte a teljes, 2022-es fogyasztásnak megfelelő mennyiséget. Az igazi kihívást a 2023-as év jelenti e tekintetben – közölte a cég a VG érdeklődésére.

Fotó: Kallus György

Reagálnak a gazdasági környezet változásaira

Arra is rákérdeztünk, hogy az ügyfelek megérzik-e mindezt, azaz áthárítható-e rájuk a pluszköltségek egy része. A Magyar Telekomnál azt válaszolták, hogy

az energiaárak és a beszállítói költségek drasztikus emelkedése arra kényszeríti őket, hogy felülvizsgálják a díjaikat: hosszas mérlegelés és alapos előkészítés után hozták meg a döntésüket egyes havi díjak módosításáról, valamint az árkorrekciós klauzula ÁSZF-be való foglalásáról.

„Fogyasztóként mindannyian tapasztalhatjuk, hogy több termék és szolgáltatás ára emelkedik folyamatosan: a Magyar Telekom is azért teremtette meg az inflációkövető árkorrekció lehetőségét, hogy az őt körülvevő gazdasági környezet változásaira reagálhasson. Szolgáltatásaink minőségének és biztonságának folyamatos növelése érdekében szükség van olyan értéknövelő beruházásokra (például hálózatfejlesztések), amelyek növekvő költsége is indokolja döntésünket. Ráadásul az elmúlt években nem érvényesítettük díjainkban az infláció hatását sem” – hangsúlyozták a vállalatnál. Hozzátették, ahogy arról ügyfeleiket is értesítették a júliusban kiküldött számlán, 2022. szeptember 1-jétől bizonyos lakossági vezetékes és mobil-, valamint üzleti mobil-előfizetések havi díját módosítják.

A kevésbé korszerű díjcsomagokat érinti az árnövekedés

„Ez a változás csak az ügyfeleink egy részét érinti, akik jellemzően régi – lakossági szolgáltatások esetén gyakran évekkel ezelőtti –, kevésbé korszerű díjcsomagokra fizetnek még mindig elő. Az érintett ügyfeleket támogatjuk abban, hogy az aktuális díjcsomag-portfóliónkból megtalálják a felhasználói igényeikhez legjobban illeszkedő és legjobb értékajánlatot nyújtó csomagot. Emellett Lakossági és Üzleti Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF/ÜÁSZF) 2022. szeptember 1-jétől kiegészültek egy olyan – több más szolgáltató ÁSZF-jében már megtalálható – árkorrekciós klauzulával, amely megteremti az évenkénti, inflációkövető árkiigazítás lehetőségét.

Az árkiigazításra vonatkozó klauzula alkalmazására első alkalommal a 2022. évre vonatkozóan megállapított éves átlagos fogyasztói árindex alapján 2023-ban kerül sor

– írta a Magyar Telekom.

A piaci mozgások miatt is béreket emeltek

A VG által megkérdezett bankokhoz hasonlóan a Telekom sem tervezi az üzletek nyitvatartási idejének csökkentését a magas energiaárak miatt, és néhány fiók ideiglenes bezárása sincs az opciók között. A cégnél lapunk fizetésemeléssel kapcsolatos összeállítására reagálva megjegyezték, a csoportban az idén végrehajtották az érdekképviseleti megállapodásnak megfelelő bérfejlesztést, emellett néhány területen a piaci mozgások miatt továbbiak is voltak az év során. A 2023-ra vonatkozó bérfejlesztési és fizetésen kívüli juttatási kérdésekről jelenleg is egyeztet a vállalat az érdekképviseletekkel.

Fotó: Mónus Márton / MTI

Az alvállalkozókat érinti leginkább a drágulás

Az energiaárak változása természetesen a Yettelt is érinti, de leginkább közvetve, az alvállalkozóinkon keresztül. Az árambeszerzésre a nagykereskedelmi jellegéből adódóan több hónappal előre sor kerül, így az árváltozás nem azonnal jelenik meg a kiadási oldalon

– írta megkeresésünkre a Yettel, amelynél kiemelték, hogy a vállalat törökbálinti székháza nagyon hatékonyan működik energiafelhasználás szempontjából, így ezen a téren szerencsés helyzetben vannak.

A kiszámíthatatlanság jelentős teher

A székházban és az üzletekben természetesen jelen van a földgáz: utóbbi esetén a korábbi, nagyságrendileg száz partnerüzlet saját üzemeltetésűvé válásával nőtt a gázzal fűtött egységek száma is. Ez jelentős terhet ró a vállalatra, különösen a kiszámíthatatlansága miatt, hogy milyen távon és hogyan alakulnak az energiaárak, és hogy azok közvetve milyen hatással lesznek más termékek és szolgáltatások árára.

„Nem tervezzük, hogy a magasabb áram- és gázárak miatt csökkentsük a téli időszakban a nyitvatartási időt, vagy emiatt bezárjunk ideiglenesen üzleteket” – szögezte le a Yettel,

amelynél úgy látják, egyelőre korai nyilatkozni a drágulás fogyasztókra való áthárításával kapcsolatban, mert az árképzés rengeteg összetevőtől függ, és az energia csak egy a sok közül.

Előbb utalták a bónuszokat

A cég szerint a hétfői és pénteki otthoni munkavégzéssel megtakarított idő és utazási költségek, valamint az ezzel járó rugalmasság ellensúlyozza a home office-ból következő pluszköltségeket, ugyanakkor vizsgálják annak a lehetőség, hogy azoknak, akik nem kívánnak élni ezzel a heti két nappal a megnövekedett energiaárak miatt, biztosítsák az irodai munkavégzés lehetőségét. Emellett a vállalati bónuszt kapó kollégák számára az első fél évre vonatkozó bónuszt már a júliusi fizetéssel együtt átutalták, továbbá a munkába járási költségtérítés összegét is megemelték július 1-jétől.