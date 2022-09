A tavalyi inflációval megegyező mértékben emeli októbertől egyes tarifáit a Yettel – derül ki a vállalat hivatalos honlapjának közleményéből. Azt írják, az egyoldalú módosítás útján bevezetett szolgáltatásidíj-emelésre az értékarányosság fenntartása érdekében, a Központi Statisztikai Hivatal által 2021-re meghatározott fogyasztói árindexszel egyezően (5,1 százalékkal) kerül sor. A díjak változása miatt az egyoldalú szerződésmódosítással érintett előfizetők az értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal jogosultak felmondani az szerződésüket.

Fotó: Mónus Márton / MTI

Néhány nappal ezelőtt a Magyar Telekom közölte a VG megkeresésére, hogy az energiaárak és a beszállítói költségek drasztikus emelkedése arra kényszeríti őket, hogy felülvizsgálják a díjaikat: hosszas mérlegelés és alapos előkészítés után hozták meg a döntésüket, hogy egyes havi díjakat módosítanak szeptember 1-jétől, és ÁSZF-be foglalják az árkorrekciós klauzulát. „Ez a változás csak az ügyfeleink egy részét érinti, akik jellemzően régi – lakossági szolgáltatások esetén gyakran évekkel ezelőtti –, kevésbé korszerű díjcsomagokra fizetnek még mindig elő” – írták. Összeállításunkban megkerestük a Yettelt is, amely úgy reagált, egyelőre korai nyilatkozni a drágulásnak a fogyasztókra való áthárításával kapcsolatban, mert az árképzés rengeteg összetevőtől függ, és az energia csak egy a sok közül.

A honlapon megjelent közlemény kapcsán megkérdeztük a vállalatot, hogy miért éppen a tavalyi inflációt vette alapul az emeléskor, a döntésben szerepet játszanak-e az energiaárak, illetve lesz-e általános inflációkövető díjazás, azaz jövőre például az ügyfeleknek tartaniuk kell-e a két számjegyű drágulástól.

„A Yettel Magyarország néhány, már lezárt értékesítésű – azaz több évvel ezelőtti piaci körülmények között és felhasználói szokások alapján kidolgozott – számlás előfizetés (Hello Data Start, Hello Data Standard, Blue S, Blue L, Blue XXL, Blue+ L, Blue+ XXL, Yettel MyTariff XS, Klasszik 1, Klasszik 2, Smarttarifa 1, Smarttarifa Extra 1, Yettel Light) havi díját érintően 2022. október 3-tól kezdődő számlaciklusokon az előző, 2021-es év fogyasztói árindex változása szerinti inflációkövető áremelést alkalmaz, amelynek mértéke 5,1 százalék. A változás nem érinti a havi díjon felül generált forgalmakért érvényesített díjakat (pl. percdíjak) és a jelenleg is megvásárolható Yettel és Prime tarifacsaládokat” – áll a lapunknak küldött válaszban.

A honlapon közzétett dokumentum szerint a díjcsomagok havi díja 110 és 989 forint közötti összeggel drágult.

Természetesen szerettük volna megtudni, hogy a versenytársak után a Vodafone is tervez-e hasonló lépést, ám cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.