Vihar előtti csend tapasztalható az álláspiacon. A felszínen még nem látszanak a válság jelei, de nagyon sok a bizonytalanság - számolt be a VG-nek Karácsony Zoltán, a HRportál álláspiaci szakértője a legfrissebb munkaerőpiaci fejleményekről. Ahogy korábban mi is írtuk, a magyar munkaerőpiacra továbbra is erőteljes foglalkoztatás jellemző, júliusban az állástalanok aránya 3,5 százalék volt, ám a kilátások már kevésbé biztatóak. Elemzők szerint a következő hónapokban fokozatosan enyhülhet a munkaerőhiány és ismét megjelenhet a munkanélküliség.

Hogy ennek az első jeleit láthatjuk-e már, még nem tudni, mindenesetre az állásportál.hu gyűjtőoldalon enyhén esett a magyar weben szemlézett állások száma, az egy hónappal ezelőtti 46 081 után szeptember 1-jén 44 346 állás volt elérhető. Augusztusban ráadásul 16 százalékkal többen kerestek állást mint júliusban. Karácsony Zoltán szerint ez részben magyarázható azzal, hogy a nyáron végzett fiatalok megjelentek az álláspiacon,

és valószínűleg azzal is, hogy a katából kiesők egy része alkalmazottként folytatná, munkaviszonyt keres.

Amire igen nagy esély van, miután a 450 ezer katásból szeptember után 70-80 ezren maradhatnak, tehát a többségnek más adózási formát, vagy ami sokaknak rosszabb hír, munkaviszonyt kell létesítenie. Az adónem átalakításának egyik mozgatórugója éppen az volt, hogy a katás foglalkoztatás a munkaviszony alternatívája lett a kedvező adózási feltételeknek köszönhetően.

A szakember arról is beszámolt, hogy a növekvő megélhetési költségek miatt nagyobb számban megjelenhetnek a nyugdíjasok az álláspiacon, amire a legegyszerűbb forma egy nyugdíjas szövetkezetbe való belépés. A munkaerőkölcsönző cégek már jelezték, hogy ősszel mindig volt kis felfutás ebben a szegmensben, most nagyobbat várnak.

Abban viszont nincs változás, hogy a külföldi (EU-n kívüli) munkaerő-toborzás továbbra is dübörög, ami a szakértő szerint azzal is magyarázható, hogy a gyárak egy része magas fluktuációval küzd. A kormány nemrégiben újabb országok felé könnyítette meg a toborzást, így már Kolumbia, Brazília, Venezuela, Oroszország, Grúzia, Kirgizisztán is a lehetséges célországok listáján szerepel.