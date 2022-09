Több óvodás és iskolás ebédelhet ingyen 2022-ben A minimálbér összege több más juttatást is befolyásol, így az ingyenes bölcsődei és óvodai szociális étkeztetésre jogosultak körét is – írta a Magyar Nemzet. Azok a kisgyerekek jogosultak ugyanis szociális étkeztetésre, akik családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb nettó munkabér 130 százalékát. Tehát a minimálbér bruttó 200 ezer forintra emelésével már azok is igényelhetik az ingyenes étkeztetést, akikneka családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 172 900 forintot.