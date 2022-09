Látványosan emelkedik az itthon kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó mobiltárcás fizetési tranzakciók száma és értéke: ha folytatódik a trend, a néhány év alatt drasztikusan csökkenhet a kártyával végrehajtott vásárlások száma.

Fotó: Ute Grabowsky /AFP

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a második negyedévben már bőven meghaladta az 1,5 milliót az itthon kibocsátott, mobiltárcába regisztrált bankkártyák száma, ami bő 70 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi 895 ezer darabhoz képest. Az MNB statisztikái szerint emellett csak a második negyedében 130 ezerrel – 9,3 százalékkal – emelkedett a mobiltárcába regisztrált plasztikok száma.

Mindez azt jelenti, hogy a második negyedévben az itthon kibocsátott, közel 10 millió bankkártya 15,4 százaléka már kapcsolódott valamelyik mobiltárcához, miközben egy évvel korábban 9,2, 2020 nyarán pedig 6 százalék környékén járt ez az arány.

A mobiltárcás fizetések száma és értéke szintén igen látványosan emelkedett a közelmúltban. Az MNB adatai szerint idén április eleje és június vége között közel 63 millió alkalommal használták vásárlásra a mobiltelefonjukat itthon és külföldön a hazai kártyabirtokosok, ami hozzávetőleg a két és félszerese az egy évvel korábbi mennyiségnek. Ennek nyomán a bel- és külföldi vásárlási műveletek csaknem 16 százalékát hajtották végre mobiltárcával a második negyedévben, miközben egy évvel korábban még kicsivel 8 százalék felett járt a kimutatott arány.

A mobiltárcás vásárlási tranzakciók értéke hasonló ütemben, a 2,6-szeresére nőtt egy év alatt, meghaladva a 391 milliárd forintot.

Ezzel a részesedésük egy év alatt 5,8-ről 11,2 százalékra emelkedett a bel- és külföldi kártyás vásárlásokon belül. (Az, hogy a mobiltárcás vásárlások számbeli aránya nagyobb az értéken belül képviselt súlyuknál, arra utal, hogy a mobiltelefont gyakrabban használják kisebb összegű fizetéseknél a kártyabirtokosok.)

A mobiltárcás fizetési forgalom gyors növekedése pedig az előttünk álló évekre is borítékolható: egyrészt a bankok kínálata is folyamatosan bővül, másrészt pedig az elektronikus fizetési forgalom fejlődése és a lakosság pénzügyi innovációk iránti növekvő nyitottsága is hozzájárulhat a dinamikus bővüléshez.

Az elektronikus fizetési forgalom egyébként a mobiltárcás fizetésektől függetlenül is igen gyors ütemben nő Magyarországon. Az MNB adatai szerint a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlási forgalom rekordszintű bővülést mutatott a második negyedévben: belföldön a megelőző év azonos időszakához képest 29 százalékkal több, összesen 364 millió vásárlási tranzakciót bonyolítottak le az ügyfelek.