Egész Európa szenved az energiaválságtól, amely leginkább a vállalatokat sújtja, az önök cégét ez mennyiben érinti, terveznek-e takarékossági intézkedéseket?

Három fő dolgot tervezünk és vizsgálunk, amelyről azt gondoljuk, hogy az energiafogyasztásunkat jelentősen tudná csökkenteni. Szeretnénk első körben egy nagyobb napelemparkot telepíteni, amely az áramellátásunk nagy részét biztosítaná, másodrészt a legrégebben épült csarnokunk tetőszigetelését kell megoldanunk. A harmadik nagy projektünk a festőüzem fejlesztése. Ezektől a beruházásoktól azt várjuk, hogy érdemben tudnak javítani az energiahatékonyságunkon. Ami viszont szinte biztos, hogy gondot fog okozni, az a gázfogyasztás. A festőüzemben lévő kemencékben égetjük rá festéket a kerékpárokra, ehhez jelentős mennyiségű gázra van szükségünk, és mivel a technológia adott, ezért nem tudunk sem többet, sem kevesebbet fogyasztani.

Számolnak-e olyan forgatókönyvvel, hogy esetleg le kell állítani a termelést?

Nem számolunk vele, a kormány részéről a hivatalos ígéret is az, hogy lesz elegendő gáz a télen. Reméljük, nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy esetleg választani kelljen aközött, hogy itt a gyárunkban legyen elegendő gáz, vagy Tószeg településen.

Mennyire szenvedte meg a Covid-időszakot a vállalat?

Mi is megszenvedtük. 2020 nyarán több magyarországi vállalathoz hasonlóan létszámcsökkentést hajtottunk végre, mivel elég sok a bérelt munkaerő a cégnél, ez elsősorban őket érintette. A termelés ezzel együtt folyamatos volt, de így is volt három-négy hónap, amikor csak heti három nap tudtunk gyártani. Az akkor jelentkező probléma, az ellátási láncok szakadozása azóta sem szűnt meg teljesen, főként az ázsiai beszállítók tekintetében. Folyamatosan azzal szembesülünk, hogy jó előre berendelünk egy alkatrészt, aztán időközben egyszer csak kiderül, hogy vagy már le sem gyártható, vagy a késés miatt csúszik a gyártás, és az összes többi alkatrészt kénytelenek vagyunk sokszor hetekig raktározni. Eléggé kiszámíthatatlan, éppen mi az, ami a Távol-Keletről ideér időben.

Erre mi a megoldás, szóba jöhet-e, hogy más beszállítókat keressenek, esetleg Európában?

Nagyon sok mindent megoldana, ha a kulcsfontosságú alkatrészek, például a kerékpárvázak gyártására találnánk Európában partnereket, ami azért is fontos lenne, mert egyre több a probléma a távol-keleti beszállítók termékeivel. Ezért is próbálunk felkutatni a kontinensen beszállítókat. Például Portugáliában van egy vázgyár, amellyel igyekszünk együttműködni, ám sem méreteiben, sem minőségében nem tudja még azt szállítani, amire igazából szükségünk lenne. Az egész ágazatot sújtják ezek a gondok, emiatt egyre több versenytársunk gondolkodik azon, hogy saját vázgyárat létesít.

Korábban mennyire voltak jellemzők ezek az anomáliák?

Néha előfordultak, de általánosságban, olyan szinten, mint manapság, a Covid után tapasztaljuk, biztosan nem. Mindehhez jött ráadásként, hogy tavaly gyakorlatilag fél év leforgása alatt három-négyszeresére nőtt egy konténer eljuttatásának ára a Távol-Keletről, hogy számszerűsítsem, egy konténer szállítási költsége Kína és Szlovénia között 3-4 ezer dollár volt 2021 elején, ez most 19 ezer dollár. Ezeket a költségeket pedig át kell hárítanunk az árakba.

Érződik-e a bérnyomás, amit a magas infláció okoz?

Egyelőre nem jelentősen, nálunk az a bevett gyakorlat, hogy év elején az inflációt követő vagy meghaladó béremelést hajtunk végre, de most el kell gondolkodnunk azon, hogyan kompenzáljuk a rezsiemelkedés és az infláció okozta hatásokat már év közben. Amikor bővítettünk, akkor ukrán kollégákra is támaszkodtunk, azonban most rájuk sem számíthatunk teljes mértékben a háború miatt, így már Kazahsztánból is hozunk külföldi munkaerőt. Mivel a létszámhiány általános probléma minden magyarországi vállalatnál, ezért nagyon ügyelünk arra, hogy aki itt van régóta, és jól is dolgozik, azokat próbáljuk minden erőnkkel megtartani.

Az ügyvezető igazgató a cég húszéves évfordulóján arról beszélt, hogy az év második felében jelentős lépésekre lesz szükség a vállalat életében. Mire gondolt?

2022-höz képest a darabszámot jövőre 20-25 százalékkal tervezzük növelni, ehhez viszont kellenek már ez évben további beruházások, ahogy létszámbővítésre is szükség lesz: még legalább ötven-száz főt tervezünk bevonni a termelésbe még az ősz folyamán. Ezt a kapacitást folyamatosan meg is kell tartanunk, s ennek érdekében mindent megteszünk a tószegi gyárunkban.