A következő hónapokban még bizonyosan emelkedő pályán halad az infláció, de egyre közelebb vagyunk a fordulathoz – emelte ki Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Hozzátette: az egész folyamat kulcsa az európai áram- és gázárak rendkívül hektikus mozgása. A globális pénzromlásban viszont érezhetően fordulat körvonalazódik – húzta alá.

Virág Barnabás felidézte, hogy Európában elsőként indították el a kamatemelési ciklust, összességében pedig a leghatározottabb kamatemelést hajtották végre. Amennyiben nem lesz drámai esemény az európai energiapiacon, várhatóan 2023 elejétől fokozatosan csökkenő pályára terelődhet a hazai infláció is.

Fotó: Kurucz Árpád

Arra a felvetésre, hogy az idén megúszhatjuk-e a recessziót, így válaszolt: komoly erő van a magyar gazdaságban. Ezt nemcsak a 2021 után még az idei első fél évben is 7 százalék fölötti növekedési ütem mutatja, hanem a hazánkban az elmúlt években megjelenő több mint 10 milliárd eurós nettó működőtőke-beáramlás is jelzi. Június elejétől azonban egyértelműen lassul a hazai konjunktúra, ugyanakkor az energiaellátás most minden gazdasági számítás alfája és ómegája.

Végezetül kitért arra is, hogy az uniós pénzekről szóló vita nemcsak a költségvetési, de a monetáris politikára is komoly hatással van. „Egy sikeres megállapodással a befektetői értékelésekből egy fontos kockázati faktor kerülhet ki. A kormány folyamatosan dolgozik a megoldáson. Nem látok olyan szakmai különbséget az álláspontok között, amit ne lehetne rövid úton feloldani, ezért továbbra is százszázalékosan bízom a megállapodás idei létrejöttében” – mondta a jegybank alelnöke.