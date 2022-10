Felbolydult a napelemes szakma, kapkodják a fejüket a piaci szereplők a váratlan bejelentés után

Erre senki sem számított – reagált meglepetten a VG megkeresésére Szenyán Endre, az A1 Solar ügyvezető igazgatója arra a hírre, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, felfüggesztik a napelemek betáplálási kötelezettségét. Megjegyezte, több opció, alternatíva is rendelkezésre áll ebben a szituációban, ám a leginkább reális megoldás az akkumulátoros rendszerek kiépítése lehet, ez azonban jócskán megdrágíthatja a beruházásokat.

Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

Az energiaválságnak leginkább kitett csoportnak nagy nehézséget jelenthet ez a pluszköltség

– mondta a szakember. Azt nem tudta megmondani, mikortól hatályos az intézkedés, és azt sem, meddig fogadhatják be ezeket a kérelmeket. Hangsúlyozta, az is nagy kérdés, lesz-e elég termék, hiszen eddig néhány százat adtak el ebből havonta országosan, ha most hirtelen megnő a kereslet, drasztikus alapanyaghiány várható.

Szenyán Endre megjegyezte, megoldás lehet az is, ha gyorsul az engedélyeztetés, ám azt több forrásunk is megerősítette, hogy a Mavirra irreálisan sokat kell várni, akad olyan jóváhagyás, amelyet december óta nem kaptak meg.

Több cégvezető is azt mondta, a részletszabályok ismerete nélkül névvel nem szeretne nyilatkozni, ám azt mind megerősítették, hogy a drágulás elkerülhetetlen.

A 20-30 százalékos áremelkedés volt a „legnépszerűbb” reakció, más úgy számolt, egy kétmilliós beruházás akár egymillióval is többe kerülhet, akadt viszont olyan, aki a napelemrendszerek egyedisége miatt azt mondta, megjósolhatatlan a változás.

Szenyán Endre például arról beszélt, a döntés következtében jóval nehezebb lesz megállapítani a megtérülési időt a megrendelők számára.

Napelempiac: katasztrofális következménye lesz, ha megjelennek a tudás nélküli villanyszerelők Magyarországon kevés a képzés a napelemszerelőknek, pedig brutális a lakossági és vállalati igény a telepítésekre. Az árajánlatok néhány napig érvényesek, a végeredményre hónapokat kell várni, de így is hamar megtérülhet a beruházás.

A napelemek piacán már korábban bejelentették, hogy 2024-től a szaldórendszert felváltja a bruttó elszámolás, ami a felhasználók szempontjából valamivel kedvezőtlenebb – írja a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség. A szakmai cikk megjegyzi, három különböző módon felhasznált energiatípust különböztethetünk meg hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek esetében:

megtermelt és el is fogyasztott; megtermelt, de azonnal el nem fogyasztott (hálózatba visszatáplált); a hálózatból vételezett energia (amikor nem termel eleget a napelemes rendszer).

Az utóbbi kettőnél szükséges elszámolnunk a helyi áramszolgáltatóval, attól függően, hogy a visszatáplált vagy a vételezett energia van túlsúlyban. Erre eddig az úgynevezett szaldós elszámolás szolgált. Ez azt jelenti, hogy az áramszolgáltató évente megnézi, mennyit termelt az adott napelemes rendszer, valamint hogy mennyit fogyasztottak ugyanezen helyen az adott évben. A kettő különbözetét vagy a fogyasztónak kell rendeznie az áramszolgáltató felé (ha többletfogyasztás mutatkozik), vagy az áramszolgáltatótól igényelhető vissza egy bizonyos összeg (ha többlettermelés mutatkozik). Ezzel szemben a bruttó elszámolás azt jelenti, hogy az áramszolgáltató alacsonyabb áron fogja megvásárolni a fogyasztók által a hálózatba feltáplált energiát, mint amennyiért a fogyasztó vételezné azt szükség esetén.