Nem lesznek kárvallotjai a döntésnek. Mindenki, aki valamilyen formában engedélyt kapott a napelemtelepítésre, az eredeti feltételekkel tudja megvalósítani a beruházást – mondta a VG kérdésére Palkovics László technológiai és ipari miniszter a Technológiai és Ipari Minisztérium és a HUMDA Zrt. A jelen és jövő közlekedése okosan elnevezésű dunaújvárosi konferenciáján. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy felfüggesztik a napelemek betáplálási kötelezettségét.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A tárcavezető hangsúlyozta, a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) esetében – ez a 200 millió forintos pályázat volt a legutóbbi – az állami támogatás feltételei nem változnak, ők továbbra is szaldóelszámolás szerint kerülnek a rendszerbe. Palkovics László közölte, a bejelentés azokra vonatkozik, akik most nyújtanak be telepítési kérelmet:

Egyelőre azt szeretnénk, hogy szigetüzemmódban működjenek ott, ahol egyébként az adott transzformátor nem alkalmas a visszatáplálásra.

A miniszter leszögezte, a magyar hálózat nincs abban az állapotban, hogy ilyen gyors ütemű napelemkapacitás-fejlődést le tudjon követni, de nem állnak le a fejlesztéssel, és úgy véli, egy éven belül már nem lesz ilyen probléma Magyarországon. Hozzátette, érdemes megvárni a rendeletet, amely nyilván részletesebben fogalmaz majd, mint Gulyás Gergely a kormányinfón.

Ugyanígy a Magyar Közlönyben megjelenő dokumentumra várnak a VG által megkérdezett piaci források, akik megdöbbentek Gulyás Gergely bejelentésén. Több cégvezető is azt mondta, a részletszabályok ismerete nélkül névvel nem szeretne nyilatkozni, ám azt mind megerősítették, hogy a drágulás elkerülhetetlen. A 20-30 százalékos áremelkedés volt a „legnépszerűbb” reakció, más úgy számolt, egy kétmilliós beruházás akár egymillióval is többe kerülhet, akadt viszont olyan, aki a napelemrendszerek egyedisége miatt azt mondta, megjósolhatatlan a változás.