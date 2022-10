Jóllehet a főváros mélyen az aktuális piaci ár alatt juthatna hozzá 51 új villamoshoz, a városháza csak 20 darabot vásárolna meg ezekből - ezt a nem túl kedvező döntést is megszavazhatják ma a 12 órakor kezdődő fővárosi közgyűlésen.

Pedig Budapest egy valóban párját ritkító megállapodásnak köszönhetően tényleg olcsón juthatna hozzá a járművekhez: a városvezetés saját becslése szerint is 50-70 százalékos lehet az árelőny. A gyakran hangoztatott "szűkös költségvetési mozgástér" azonban ezt az üzletet is bedöntheti: a vonatkozó előterjesztés csak a húsz darab rövid (34 méteres) kivitelű villamos beszerzésével kalkulál. Pedig lehetőség további 26 rövid, valamint 5 hosszú (56 méteres) kivitelű jármű megrendelésére is.

Ha nem parkoltatták volna a projektet, kevésbé lenne zsebbe nyúlós

Tény, hogy a Caf-ok megvásárlása nem filléres tétel. Jelen állás szerint a 20 rövid Caf-ért mintegy nettó 40 millió eurót fizethet a főváros, ami 420 forintos árfolyammal számítva csaknem 17 milliárd forint.

Igaz, ez részben azért ennyi, mert a városvezetés másfél éves csúszásban van.

Eredetileg ugyanis még 2021. május 18-ig kellett volna dönteni a villamosok lehívásáról. Ezt viszont elszalasztotta, de sikerült elérnie a spanyol járműgyártó óriásnál, hogy egy év haladékot kapjon. Azonban a 2022. május 18. is úgy telt el, hogy Budapest egyetlen villamost sem rendelt meg. Az 51 darabos opció mégsem veszett oda, mert a Caf belement még egy féléves hosszabbításba. A végső dátum tehát az idei november 17.

Az persze öröm, hogy az évszázad üzlete nem úszott el véglegesen, csakhogy a szerződéses egységár a totojázás következtében jócskán, mintegy 150 ezer euróval megdrágult.

Ez mintegy 60 millió forint, ami 20 járműnél már 1,2 milliárdra rúg. Ekkora összeg ég most el teljesen feleslegesen.

Kezdetben nettó 1,848 millió euróban határozták meg egy rövid Caf árát, ami időközben az euró-forint árfolyam romlása, illetve a drámai inflációs helyzet miatt felszökött 1,997 millió euróra. És ez még nem végleges, hiszen a konkrét kifizetéseknél az árak megemelkednek a 2022-es, a 2023-as, illetve az utoljára átvett járműveknél a 2024-es infláció mértékével. Ezen felül természetesen az árfolyamváltozásból adódóan is keletkezhet többletforrásigény.

Vagyis minden abba az irányba mutat, hogy ezeket a villamosokat még 2021-ben az első dátumig kellett volna beszerezni. Pláne úgy, hogy a főváros trolibeszerzésében ugyanez történt, szintén milliárdos áremelkedés állt be, miután egy évig ültek rajta.

Minden villamos kulcsfontosságú Budapestnek

A járművek tervezetten a minimális infrastrukturális beavatkozást igénylő 3, 24, 42, 50, 61 vonalakon fognak közlekedni. A Caf S.A-nak az első villamost a megrendelés kiadásától számított 680. napon kell átadnia a megrendelő BKK Zrt. részére. Ezt követően havonta 2 darab jármű érkezik.

Ez alapján az első villamos tervezett szállítási határideje 2024. szeptember 24.

Az ütemezés alapján 2024-ben további 6, illetve 2025-ben további 13 darab jármű szállításával lehet tervezni. Az ehhez szükséges forrás felhasználása

2022-ben 1,677,

2023-ban 3,39,

2024-ben 2,899,

2025-ben 8,965 milliárd forintot jelent.

Kétségtelenül jó hír, hogy az 51 darabos kontingens teljes egészében nem veszik oda - sőt, a városházának szándékában áll a szerződés november 17-i véghatáridejét harmadjára is meghosszabbítani, kérdés persze, ezt tolerálná-e még a Caf - és legalább ezt a 20 új villamost megrendeli Budapest.

Ugyanakkor azt látni kell, hogy a fővárosi villamospark állapota közel kritikus, éppen ezért nem terhelhető rossz politikai döntésekkel.

A jelenleg Budapesten közlekedő villamosok átlagéletkora 36 év. A flotta kevesebb mint harmada, 27 százaléka modern, alacsonypadlós jármű. A legöregebb villamostípus (Ganz CSMG) egyes darabjai az 50 éves kort is betöltötték. A járműállomány nagyságát és átlagéletkorát tekintve elengedhetetlen további új villamosok beszerzése, ezért is ér fel jó eséllyel orvosolhatatlan hibával, ha most 31 modern, ráadásul olcsó Caf elúszik.

Tarlós István és Vitézy Dávid öröksége Karácsony Gergelynek

A Caf-opció teljes felhasználásának elszalasztása azért is különösen fájó, mert az egész alapját egy majd tízéves szerződés adja.

A BKK és akkori vezetője, Vitézy Dávid még 2014. március 5-én, Tarlós István első ciklusában írt alá szállítási szerződést a Caffal.

Az alapmennyiség 37 új villamos volt (25 rövid és 12 hosszú jármű), de a megrendelő jogosult volt további 87 járműre opcionális lehívására. Ebből 2014. augusztus 12-én 10 rövid járműre adtak le rendelést, majd a BKK 2018. november 6-án újabb 26 járművet (21 rövid és 5 hosszú) szerzett be. A fennmaradó 51 villamos pedig azóta, több mint négy éve lóg a levegőben.