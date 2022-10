A bevált gyakorlat szerint a következő évi minimálbérről is tárgyalásos úton, a szociális partnerek alkujának eredményeként születik majd döntés. A felek a kötelező legkisebb bérek megállapításánál leginkább mérvadó szempontként a főbb makrogazdasági mutatókat, többek között GDP, bértarifa és inflációt veszik figyelembe – közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának mai ülését követően.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mint írták, az egyeztetések heteken belül folytatódnak, ugyanakkor a gyorsan változó, bizonytalan gazdasági helyzet nagyfokú rugalmasságot követel meg a felektől.

Kutnyánszky Zsolt iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár bemutatta a nemzetközi energiaválság hatásainak leginkább kitett feldolgozóipari kis- és középvállalkozások energiatámogatási programját. A kormány a cégek negyedik negyedéves áram-, gáz- és távhőköltség növekményének felét vállalhatja át, egyúttal az energiahatékonysági beruházásokat is ösztönzi.

Tömegesen rendelhetik el a cégek újra a home office-t Nem mindegy, hogy lakossági vagy piaci áron fűtött helyiségben töltik a dolgozók a munkaidejüket.

A program ezzel a rezsiterheik tartós mérséklését, a hazai ellátásbiztonság fokozását is előmozdítja a munkahelyek megőrzése mellett. A regisztráció 2022. október 20-án indul a www.energiatamogatas2022.hu oldalon, a pályázati úton elérhető idei forrásmennyiség 100 milliárd forint. Előkészületben van, és indokolt esetben élesíthető lesz az új munkahelyvédelmi akcióterv is – áll a tárca közleményében.

Zs. Szőke Zoltán, az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke a szerdai megbeszélést követően az MTI-nek elmondta, jegybanki és pénzügyminisztériumi, inflációs, GDP és kereseti adatok ismeretében határozza meg béremelési javaslatait a munkaadói és munkavállalói oldal. Ismertett, a két oldal arra kérte a kormányt, adja meg a tárgyalásokhoz szükséges adatokat: a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium (PM) 2022-re és 2023-ra vonatkozó inflációs számait, a PM ágazatokra, foglalkozásokra lebontott adatsorait, amelyek tartalmazzák például, hogy hányan dolgoznak minimálbérért, illetve garantált bérminimumért.

Zs. Szőke Zoltán elmondta, a szakszervezetekhez hasonlóan a munkáltatói oldal is csak ezeknek az információknak a birtokában dolgozza ki saját javaslatát. Mindez olyan mértékű béremelést tartalmaz majd, amelyet a mostani bizonytalan helyzetben a vállalkozások ki tudnak gazdálkodni - jelezte.

Kifejtette: a korábbi években a kereskedelemben a költségek 60-70 százalékát a bérek (köztük a minimálbér, a garantált bérminimum és azok feletti fizetések) és járulékaik tették ki. Mostanra azonban a kiadásaik döntő részét már az energiaköltségeik fedik le, és erre jönnek még a bérköltségek.

Zs. Szőke Zoltán kitért arra, hogy a korábbi bértárgyalásokhoz hasonlóan most is jelezték a kormánynak, szeretnék tudni, milyen mértékben és milyen módszerekkel tud hozzájárulni a megállapodáshoz.

A munkavállalói oldalról Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke elmondta, számukra a PM adatai mellett fontos a fogyasztói kosár alakulása is. Ez lényeges kérdés a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknél, mert őket érinti leginkább az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások árának növekedése - hangsúlyozta. Kiemelte: a munkavállalói és a munkáltatói oldal is egyetértett abban, hogy a bérek reálértékének megőrzése elengedhetetlen; fontos szempont a munkahelyek megőrzése, de az is elengedhetetlen, hogy ehhez megfelelő bérek társuljanak.