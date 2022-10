Lakásfelújítási lázban ég az ország, tömegek igyekeznek az utolsó pillanatban kihasználni az állami ingyenmilliókat. Érthető, hiszen év végéig igényelhető az otthonfelújítási támogatás, aminél a költségek felét, akár 3 millió forintot utólag megtéríthet az állam – ismerteti a részleteket a Bankmonitor közleménye.

Fotó: Shutterstock

Az otthonfelújítási/lakásfelújítási dotáció egy

maximum 3 millió forint összegű vissza nem térítendő állami támogatás, ami a lakóhelyül szolgáló ingatlan felújítási, korszerűsítési munkálataira igényelhető.

Aki most kap csak észbe, annak nagyon kell sietnie, hiszen a támogatás 2022. december végéig igényelhető, vagyis legkésőbb eddig kell az igényléshez szükséges dokumentumokat postára adni, személyesen leadni valamelyik kormányablakban, de lehetőség van a Magyar Államkincsár által üzemeltetett elektronikus felületen is feltölteni azt. Azonban az esetlegesen szükséges hiánypótlás nem számít bele a határidőbe, tehát ezt 2023-ban is be lehet nyújtani.

Drasztikus lépés az OTP-től, már csak fix kamattal adnak lakáskölcsönt A lépést más bankok is követhetik, mert ezzel lemaradnának a versenyben.

A rendelkezésre álló két hónap ellenére a határidő rendkívül szűkös, ugyanis aki most kezdene hozzá, annak szabad kapacitású szakembert szükséges keresnie, és persze a munkálatok elvégzésére is kell számolni valamennyi időt. Nehézséget jelent, hogy a támogatás utófinanszírozás, azaz

a Magyar Államkincstár a benyújtott és elfogadott számlák alapján utalja el a megállapított összeget.

Akinek az anyagi helyzete nem teszi lehetővé a felújítási összeg előfinanszírozását, annak az államilag támogatott otthonfelújítási jelzáloghitel nyújthat segítséget, amelynek a kamata fix 3 százalék, a támogatási összeg pedig automatikusan csökkenti a tartozást.

A Bankmonitor kommünikéje azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a jelzáloghitel esetén átlagosan 1-1,5 hónap átfutási idővel lehet számolni. A különböző pénzintézeteknél elérhető egyéb kölcsönök is megoldást jelenthetnek.